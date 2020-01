Tovenaars als Doebov en Sjirov geven schaaktoernooi glans

Daniël Doebov dankt zijn deelname aan de hoofdgroep in Wijk aan Zee niet aan zijn hoge rating. Na een slecht verlopen toernooi in november is de 23-jarige Rus gezakt naar de voor organisatoren oninteressante 52ste plaats op de wereldranglijst. Nee, Doebov is uitgenodigd omdat hij het spel speelt zoals de toeschouwers het graag zien: creatief, origineel en voor niemand bang.

Doebov schitterde vorig jaar in het EK-toernooi voor landenteams, waar hij twee briljante offerpartijen won die de wereld rondgingen. Zijn spel werd vergeleken met dat van Alexei Sjirov, de tovenaar uit Riga die in zijn toptijd ook het spel tot kunst wist te verheffen. Die gouden jaren zijn helaas voorbij. Sjirovs rating is zo ­ernstig in verval geraakt dat hij tegenwoordig is aangewezen op het open ­toernooiencircuit.

Het is onwaarschijnlijk dat Doebov de komende weken kandidaat zal zijn voor de hoofdprijs. Een artiest als hij (of Sjirov) wint schoonheidsprijzen, maar verliest te vaak om serieus mee te doen in de strijd om de eindzege. Alhoewel, eenmaal was Sjirov heel dichtbij. In 2010 scheidde één zet hem in de slotronde van de met ­Magnus Carlsen gedeelde toernooiwinst in Wijk aan Zee.

Diagram links

Sjirov – Dominguez na 30 ... Lc3-g7. In hevige wederzijdse tijdnood plaatste ­Dominguez in deze spannende stand een remiseaanbod. Sjirov aarzelde, zag de laatste seconden op de klok wegtikken en accepteerde het voorstel. Als zijn concentratie niet was verstoord , zou hij misschien de winnende zet 31. b4! hebben gevonden. Na 31. b4 Dc7 32. Da8+ Lf8 33. Tf1 kan zwart ­opgeven.

Ook nu zijn sportieve resultaten te wensen over laten, speelt Sjirov af en toe alsof de tijd heeft stil gestaan. De Russische site chesspro koos niet een van de kunststukken van Doebov, maar Sjirovs overwinning op de Zweed Westerberg als de partij van de maand november.

Sjirov – Westerberg

EK landenteams, Batoemi 2019

1. d4 d5 2. c4 c5 3. cxd5 Dxd5 4. Pf3 cxd4 5. Pc3 Da5 6. Pxd4 Pf6 7. Ld2 e5 8.Pdb5 Lb4 9. a3 Lxc3 10. Pd6+ Ke7 11. Lxc3 Dd5 12. Lb4 Pc6 13. Pxc8+ Ke6

Diagram rechts

Het lijkt alsof zwart riskante openingsspel onbestraft blijft. Na 14. Pxa7 Dxd1+ 15. Txd1 Pxb4 16. axb4 Txa7 staat het gelijk.

14. g3!

Maar na deze prachtzet is zwart in grote moeilijkheden. De dreiging 15. Lh3+ kan alleen worden gepareerd door het torenoffer aan te nemen.

14 ... Dxh1 15. Dd6+ Kf5 16. Dd3+ e4

Gedwongen. Na 16 ... Ke6 wint 17. 0-0-0.

17. Pd6+ Kg6 18. Db5 Pe7 19. Pc4 Pc6 20. Dxb7 Pxb4 21. Pe5+ Kf5 22. axb4 a5

Na 22 ... Kxe5 volgt 23. Ta5+ met mataanval.

23. Pxf7 Thf8 24. Tc1 h6 25. Pd6+ Kg6 26. Tc7 Ph5 27. f3 Kh7 28. Dxe4+ Kg8 29. Dd5+ Kh7 30. Dxh5 Tf6 31. Pe4 Tg6 32. Df5 Taa6 33. h4

Zwart geeft op. ‘Niet alleen Doebov’, zei Sjirov tevreden.