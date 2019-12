Toussaint zwemt naar EK-goud op 100 meter rug

Kira Toussaint in actie Glasgow. Beeld EPA

Toussaint zit klaar voor haar eigen ­finale en zingt mee, want ‘zo vaak hoor je het Nederlandse volkslied niet in het zwembad’, zegt ze er later over. Ze mag het nog een keer meezingen zonder te playbacken. Want ook Toussaint maakte haar favorietenstatus waar. Ze won haar eerste Europese goud op de 100 rug.

Met twee nieuwe Europese kampioenen op de kortebaan wordt er weer ­succes gevierd in de Nederlandse zwemploeg, waar de medailleoogst de laatste jaren tegenviel. De vraag is nu: wat is een medaille in het niet-olympische 25-meterbad precies waard?

Toussaint wint haar wedstrijden op de kortebaan dankzij haar onderwaterfase. Ze zwemt 60 van de 100 meter onder water. In een kort bad profiteert ze optimaal van drie keer extra afzetten. Ze mag na de start en na elk keerpunt 15 meter ‘onder’ blijven. Bij de laatste vlinderslagkicks met haar benen, vlak voordat ze naar boven komt, kantelt ze haar lijf iets op haar zij.

De zogeheten ‘vissenkick’, door ­Toussaint de ‘Tennesseekick’ genoemd omdat ze het in Amerika heeft geleerd, genereert nog meer snelheid. Ze lanceert zichzelf vanuit die positie op haar zij omhoog om aan haar slag te beginnen. Het gaat sneller omdat het water niet op de bodem kaatst maar naar de zijkanten wordt gestuwd. Het is moeilijk uitvoerbaar. Als het misgaat, kom je stil te liggen. Toussaint oefende er een half jaar op in Amerika en doet het sindsdien met speels gemak.

In haar halve finale zat Toussaint op de 100 rug met een tijd van 55,17 slechts 0,28 van het wereldrecord op de kortebaan af. De finale won ze in 55,71. Op de langebaan is het gat met de wereldtop groter. Het wereldrecord werd dit jaar door de jonge Regan Smith (17) op 57,57 gezet. Toussaint heeft een persoonlijk record staan van 59,14.

Ze denkt dat een tijd van 58,50 goed is voor het olympisch podium. ‘Kan ik dat zwemmen? Wie weet. Ik had ook nooit gedacht dat ik 55,17 op de kortebaan zou kunnen zwemmen, dus ik ga niet meer zeggen dat iets niet mogelijk is.’

Arno Kamminga

Ook Arno Kamminga kruipt steeds dichter bij de wereldtop. Hij zwemt de laatste tijd bijna wekelijks een persoonlijk record. Dat is elke keer ook meteen het nationaal record. ­Kamminga heeft alle zes nationale schoolslagrecords in zijn bezit. Hij zegt niet bang te zijn voor de grote afwezige op de EK kortebaan in Glasgow: Adam Peaty. De Brit is niet zo gecharmeerd van het 25-meterbad.

Kamminga won de 200 school in Glasgow in 2.02,36. Het wereldrecord staat op 2.00,16. Hij zit, ook op de langebaan, zo’n twee seconden boven de beste tijd ooit.

Voor het olympisch podium moeten er bij Toussaint en Kamminga volgens hun coach Mark Faber nog flinke stappen gemaakt worden. ‘Dit is pas de eerste stap op het podium, hun eerste individuele Europese titel. In het mondiale veld komen er nog wel wat ­andere koppen bij. Maar als we lekker doorgroeien, wie weet?’ De twee halen in rap tempo tienden van hun beste tijden af.

Met een Europese schoolslag- en rugslagkampioen heeft Nederland, waar borstcrawl de traditie is, er weer talent bij op een andere discipline. Het is een grote wens van de bond om meer talent groot te brengen dan alleen kampioenen op de vrijeslag. Dit weekeinde is er voor het eerst een NK voor junioren waarbij een soort zwemmeerkamp op het programma staat. Jong talent moet over meerdere afstanden en op diverse slagen goed zijn om de nationale titel binnen te halen. Technisch ­directeur van de KNZB, André Cats, kreeg daar een hoop commentaar op van ouders. Sommigen vonden het blijkbaar niet leuk dat hun kroost gedwongen werd om ook op andere slagen mee te doen.

Toussaint zou het mooi vinden als ze in de toekomst opvolgers krijgt. Ze vertrok in 2013 uit Nederland omdat ze zich in het nationaal trainingsinstituut in Eindhoven niet op haar plek voelde. Vijf jaar trainde ze in Amerika. De kennis die ze daar opdeed, wordt nu in ­Amsterdam in de praktijk gebracht.