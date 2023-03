Tourzeges Janssen en Lemond herleven: slottijdrit is terug en wel volgend jaar in Nice

De Belg Thomas De Gendt op weg naar Nice tijdens de rittenkoers Parijs-Nice. Beeld Photo News

De organisatie van de Tour de France breekt eenmalig met de traditie dat de belangrijkste rittenkoers in het wielrennen op de keien eindigt van de Champs-Élysées, hartje Parijs. Volgend jaar wordt de wedstrijd afgesloten in Nice, met een korte maar zware bergetappe in het departement Alpes-Maritimes op zaterdag, en een tijdrit van 35 kilometer van Monaco naar Nice op zondag.

Een vrijwillige keuze is het niet. De Amaury Sport Organisation zag zich genoodzaakt uit te wijken, omdat in de zomer van 2024 vijf dagen na het einde van de koers de Olympische Spelen in Parijs beginnen. Dat zou tot een reeks logistieke complicaties hebben geleid. In 2025 keert het peloton gewoon weer terug, verzekerde de ASO maandag.

Het is voor het eerst in de geschiedenis van de Tour, die dit jaar aan de 110de editie toe is, dat de hoofdstad niet het decor vormt voor het slot van de wedstrijd. De finish ligt sinds 1975 steevast op de Champs-Elysées. Eerder kwamen renners binnen in het Parc des Princes en tussen 1968 en 1974 lag de eindstreep in het Velodroom Jacques Anquetil.

Prooi voor sprinters

De laatste jaren is de aankomst op de Champs-Élysées vooral een prestigieuze prooi voor sprinters, die niet zelden met de tong op het stuur cols in de Alpen en Pyreneeën hebben bedwongen om er toch maar bij te zijn op die laatste zondag. Voor de winnaar van de Tour staat er in die etappe niets meer op het spel: de rit is een formaliteit, hij nipt al onderweg met zijn ploeggenoten aan de champagne.

Dat zal in de zomer van 2024 niet het geval zijn. De bergetappe liegt er al niet om. Na drie beklimmingen met onder meer de Col de Turini (20 kilometer lang) vormt de Col de la Couillole het sluitstuk, 15,7 kilometer lang aan 7,1 procent naar een hoogte van 1678 meter. Mogelijk valt de beslissing pas in de rit tegen de klok, met nog eens twee hellingen langs de Côte d’Azur, gevolgd door een afdaling terug naar de kust, waar nog vlakke kilometers liggen.

Het zou niet voor het eerst zijn dat een tijdrit op de laatste dag de doorslag geeft. Op 23 juli 1989 maakte Greg Lemond, ineengedoken achter een opzetstuurtje, een achterstand van 50 seconden op Laurent Fignon goed en won de Tour op de Champs-Élysées met voorsprong van acht seconden, nog altijd het kleinste verschil ooit. Jan Janssen werd op 21 juli 1968 op het velodroom in het Bois de Vincennes de eerste Nederlandse Tourwinnaar door op dit onderdeel de Belg Herman van Springel uit de gele trui te rijden. De marge bedroeg 38 seconden.

Voorsprong verdampen

Beslissingen zijn ook gevallen in tijdritten op de voorlaatste dag. Cadel Evans verzekerde zich in 2011 van Tourwinst door een achterstand van 57 seconden om te buigen in een voorsprong van 1.34 minuut. In 2020 klopte Tadej Pogacar op La Planche des Belles Filles in de Vogezen Primoz Roglic. Die zag zijn voorsprong van 57 seconden verdampen en eindigde in het algemeen klassement als tweede, op 59 seconden.

Intussen is het speculeren over het deelnemersveld in 2024 al begonnen. Op wiens lijf is dit slotakkoord geschreven? Meest genoteerde naam: Remco Evenepoel (23) uit België. Het grote talent van Soudal-Quick-Step, vorig jaar winnaar van de Vuelta, zal dit jaar de Giro d’Italia rijden. Maar een debuut in Frankrijk volgend jaar van ‘de aerokogel van Schepdaal’ - weinigen zitten zo gestroomlijnd op de fiets als hij - is met dit parcours zeker dichterbij gekomen. Ploegbaas Patrick Lefevere zal, nadat hij afgelopen jaren vooral met sprinters uit zijn stal etappes won, ook wel eens willen ervaren hoe het is om mee te doen om een eindzege in de Tour.