Tourwinnaar Tadej Pogacar wint Strade Bianche na unieke solo; Kopecky klopt Van Vleuten in vrouwenkoers

De latere winnaar Tadej Pogacar op een van de 'strade bianche' in Toscane. Beeld AFP

Niet eerder won de 23-jarige renner van UAE een wedstrijd na een solo van die lengte. Ook in de nog korte, 15-jarige geschiedenis van de Strade Bianche (‘witte wegen’), is het niet voorgekomen dat de winnaar na zo’n lange solo over de streep kwam. In de laatste kilometer had Pogacar nog tijd om een toeschouwer een hi-five te geven.

De fotogenieke koers door de Toscaanse heuvels en over ruim 60 kilometer onverharde gravelpaden kreeg door de wind een beslissende wending op 100 kilometer van de aankomst op het Piazza del Campo. Op de ruim elf kilometer lange, vijfde ‘wittewegenstrook’ (van de elf), waar de grindweg zonder enige beschutting omhoog en omlaag gaat, kreeg een plotseling windvlaag vat op het hele peloton. Dat gebeurde uitgerekend op een plek waar het onverharde pad flink naar beneden ging en de renners met hoge snelheid over het gravel reden.

Vrijwel alle kanshebbers voor de eindoverwinning gingen onderuit. Het meest spectaculair wereldkampioen Julian Alaphilippe, die de Strade Bianche won in 2019. De Fransman ging over de kop, hij en zijn fiets vlogen door de lucht, en viel plat op zijn rug. Ook Pogacar viel voorover van zijn fiets, maar klom daar verrassend snel weer op. Alaphilippe nam een paar minuten om de schade aan zijn lichaam te monsteren en zette de achtervolging in.

Dat gold niet voor Tiesj Benoot, winnaar in 2018 van de tot dusver zwaarste editie van de koers door Toscane. De kopman van Jumbo-Visma moest opgeven, net als kanshebbers Matej Mohoric van Bahrain Victorious en Michael Matthews van BikeExchange. Ook Gianni Vermeersch, Michael Gogl van Alpecin-Fenix en Victor Campenaerts en Brent Van Moer van Lotto Soudal staakten de strijd.

Alaphilippe wist met behulp van zijn ploeggenoten van Quick-Step terug te keren in het peloton, waarin ook Pogacar aansluiting had gevonden. Op ruim 50 kilometer van de finish posteerden beide renners zich vooraan en op een aflopende gravelweg leek de Sloveen een speldenprikje uit te willen delen aan de Fransman.

Maar toen die grindstrook, genoemd naar drievoudig ‘Strade’-winnaar Fabian Cancellara, weer omhoog liep, merkte Pogacar, met bebloede linkerelleboog en gehavend tenue, dat hij genoeg in de benen had om zijn impulsdaad om te zetten in een echte aanval. ‘Toen ik er eenmaal aan begon, moest ik er ook volledig in vertrouwen’, zei hij na de finish. Achter hem moest Alaphilippe passen. De onvrijwillige koprol had toch zijn tol geëist.

De ploegleiding van de wereldkampioen besloot de tweede man van Quick-Step, Kasper Asgreen, uit te spelen, maar had dat wellicht eerder moeten doen om Pogacar nog te bedreigen. De Deen liep aanvankelijk wel in op de Sloveen, die pas wist dat hij het ging halen toen hij 5 kilometer voor het einde de gemeentegrens van Siena passeerde. ‘Ik had steeds minder energie aan het eind en keek aldoor achterom’, zei Pogacar achteraf. ‘Ik vroeg me af: waar is iedereen?’

Hij wist zijn voorsprong vast te houden. Achter hem had Valverde zich na een flinke inspanning bij Asgreen gevoegd. In de steile laatste klim in de straten van Siena wist de Spanjaard, die volgende maand 42 wordt, Asgreen af te schudden. Hij reed na de finish meteen door naar de bijna 20 jaar jongere winnaar. De twee knuffelden elkaar uitbundig.

Belgisch kampioen wint bij de vrouwen

Bij de vrouwen won de Belgische kampioen Lotte Kopecky. Net als vorig jaar, toen haar ploeggenoot van SD Worx, Chantal van den Broek-Blaak, won na voorbeeldig ploegenspel, had Kopecky veel profijt van een surplus aan SD Worx-rensters vooraan in de wedstrijd. Ze reden collectief vooral tegen de Nederlandse topfavoriet Annemiek van Vleuten, die geen enkele ploeggenoot van Movistar had toen het erop aan kwam.

Eerst viel de ene na de andere renster van SD Worx aan – Van den Broek-Blaak, Demi Vollering en de Zuidafrikaanse Ashleigh Moolman – en elke keer was het Van Vleuten die het roze van SD Worx terughaalde. Af en toe met stevige tegen- of zijwind. Op de laatste drie van de acht gravelstroken voerde de 39-jarige Van Vleuten steevast de kopgroep aan om een schifting te forceren.

De opeenvolgende aanvallen van SD Worx leidden ertoe dat een groep van circa zestien renners begon aan de laatste kilometer. Die herbergt in de Strade Bianche altijd een extreem lastige smalle, geplaveide straat in aankomstplaats Siena: de Via Santa Caterina. Van Vleuten had zich gespaard voor dat enorm steile stuk vlak voor de finish en ging er vandoor toen de kopgroep het straatje opdraaide.

Lotte Kopecky had niet anders verwacht en beet zich met een uiterste inspanning vast in het achterwiel van Van Vleuten. Alleen als ze bovenaan de Via Santa Catarina nog in de buurt van de olympisch kampioen tijdrijden zou zitten, maakte Kopecky nog een kans. Dat lukte, waarna de laatste honderden meters volgden door de smalle straatjes van Siena op weg naar de finish op de Piazza del Campo.

Het kwam aan op de laatste haakse bocht. Daar wist Kopecky niet zonder risico voor Van Vleuten te kruipen. De laatste moest flink remmen om niet tegen Kopecky aan te botsen. Daarmee kwam voor Van Vleuten een einde aan haar poging om voor de derde keer de Strade Bianche te winnen – waarna een gravelstrook naar haar vernoemd zou zijn geweest.

Kopecky, niet in het bezit van een indrukwekkend palmares, kon niet geloven dat ze Van Vleuten had verslagen. ‘Ik probeerde Annemiek te volgen en bleef druk zetten tot in de laatste bocht. Ik wist dat ik daar vooraan moest zitten, want ik was helemaal voorbereid op de sprint. Dit is de grootste overwinning uit mijn carrière.’ Ploeggenoot Moolman werd derde in Siena. ‘Het was een geweldige ploegprestatie van heel SD Worx’, zei Kopecky. ‘Ik wist namelijk dat ik altijd teamgenoten bij me had om mij te steunen.’