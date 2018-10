Tourparcours niet echt gunstig voor Dumoulin

Tom Dumoulin komende zomer in de gele trui op de Champs-Élysées? Het kán, maar cadeau krijgt hij het in elk geval niet. Donderdag, bij de bekendmaking van het parcours, bleek dat er minder tijdritkilometers zijn opgenomen dan hij had gehoopt. En daarmee had de specialist in de race tegen de klok het verschil willen maken.

3.460 kilometer lang is de 106deeditie van Tour de France, die volgend jaar op 6 juli in Brussel begint. Daar brengt het peloton in de eerste dagen een eerbetoon aan Eddy Merckx, vijfvoudig Tourwinnaar en drager van 111 elf gele truien. Vanuit België voert het parcours vervolgens naar de Champagnestreek, de Vogezen en de Pyreneeën om via de Alpen te eindigen in Parijs.

In al die 3.460 kilometers zijn er slechts 54 kilometer bestemd voor een tijdrit, hét wapen van Dumoulin. Op dag 2 staat een 27 kilometer lange ploegentijdrit door Brussel op het programma. Aan het einde van de tweede week wordt er een individuele tijdrit gereden, eveneens van 27 kilometer, in Pau. Het is voor Dumoulin normaal gesproken een te geringe afstand om het verschil te kunnen maken met zijn concurrenten.

‘Geen ideaal parcours voor mij’, reageerde hij dan ook op de website van zijn ploeg Sunweb. ‘Maar dat was het dit jaar ook niet. De Tour wordt waarschijnlijk beslist in de bergen.’ Dumoulin was er, in tegenstelling tot titelverdediger Geraint Thomas en viervoudig Tourwinnaar Chris Froome, niet bij in het Palais des Congrès in Parijs. De Limburger is op huwelijksreis in Nepal.

Zijn ploegleider Arthur van Dongen liet weten dat er niet al te veel waarde moet worden gehecht aan het parcours. ‘Tom heeft zich de afgelopen jaren als ronderenner dusdanig ontwikkeld dat we elk parcours aankunnen. Jammer dat er niet veel tijdritkilometers in zijn opgenomen. Maar we denken niet in verlies, maar in winst.’

De Tour zal komend jaar niet de bekende bergen als Mont Ventoux of Alpe d’Huez aandoen. Wel zijn er vijf aankomsten op hoger dan 2.000 meter voorzien, onder meer op de iconische berg Tourmalet in de Pyreneeën. De eerste schifting in het klassement moet komen in de Vogezen, als op dag 6 al de beklimming naar La Planche des Belles Filles is geprogrammeerd, met in de slotkilometer een strook met een stijgingspercentage van 24 procent.

Dat is dan wél weer in het voordeel van Dumoulin, meent Van Dongen. ‘Tom heeft bewezen heel regelmatig te kunnen rijden in een grote ronde. Hoe meer de bergetappes verspreid zijn over drie weken, hoe beter hij tot zijn recht komt.’