Tourfavoriet Egan Bernal landde met spatscherm én mondkapje in Madrid

Ze zijn er. Gisterochtend om een uur of negen landde het vliegtuig uit Bogota in Madrid. Dat was een uur eerder dan gepland. Hieruit valt af te leiden dat de nood wel erg hoog is. Aan boord van de kist zo’n 120 atleten en begeleiders van wie je kunt zeggen dat ze een haast diplomatieke status hebben, want anders kom je het land niet uit. Van een bevriende Colombiaan had ik eerder vernomen dat de sportelite hoe dan ook richting Europa zou vertrekken. Hij kreeg gelijk. Het was vooral op aandringen van de nationale wielerfederatie en de Colombiaanse ministeries van Buitenlandse zaken, Sport en Volksgezondheid dat de sportvlucht er kwam.

De sportelite werd uitgewuifd door president Iván Duque Márquez, minister van Sport Ernesto Lucena en de Spaanse ambassadeur. Lucena sprak fijne woorden op wat toevallig ook nog de nationale feestdag was: ‘Dankzij een gezamenlijke inspanning kunnen onze atleten hun competitie in Europa hervatten, zodat ze ons blijven verblijden met hun successen.’ Kom er maar eens om. In Nederland hoor je zulke welluidende taal alleen na een terugvlucht, wanneer die of die met eremetaal omhangen de aankomsthal van Schiphol binnenstapt.

Het vliegtuig had een speciaal ventilatiesysteem, lees ik. Alle virussen en bacteriën werden met een zekerheid van bijna 100 procent gedood. Voor minder stap je niet in als het je opdracht is landgenoten blij te maken. Wielrenner Nairo Quintana sprak kort voor vertrek de thuisblijvers bemoedigend toe: ‘Zorg goed voor julliezelf.’ Hij droeg twee mondmaskers over elkaar – volgens een ooggetuige waren het er drie – om aan die bijna 100 procent veiligheid te voldoen.

Maar niemand kan de Colombianen blijer maker dan Egan Bernal, Tourfavoriet nummer 1. Hij gaat dolgraag op herhaling. Bernal droeg een spatscherm én een mondmasker met een print die veel weg had van het logo van de Rolling Stones. Op de tong een postzegel met daarop de afbeelding van een racefiets. Wat zou Bernal willen zeggen? Mick Jagger verklaarde ooit dat het logo moest lijken op de mond van de Hindoestaanse godin Kali. Kali, dat is de godin die met evenveel vreugde schept als vernietigt.

Egan Bernal op het vliegveld in Madrid. Beeld Getty Images

Ik interpreteer het maar zo: niet alleen zijn ploegmaat Froome mag een postzegel plakken op zijn afscheidsbrief, ook de drie kopmannen van Jumbo-Visma. Ik zou zeggen, eerst maar een postzegel plakken op de afscheidsbrief van mister Corona. Ik denk overigens niet dat Froome en Jumbo-Visma er rekening mee hielden dat conquistador Bernal geen voet op Europese bodem zou zetten.

Op foto’s, aan boord genomen, zie ik behalve ‘de anderhalve meter’ veel mensen in blauwe pakken met spat­schermen en witte mondkapjes. Medisch personeel? Lachen ze naar het vogeltje, of huilen ze? Ik houd het op verwachtingsvolle vrolijkheid. Al doet alles denken aan een vliegend sanatorium.