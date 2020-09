Tourdebutant Joris Nieuwenhuis: ‘Ik wil hem uitrijden, dat sowieso’

Joris Nieuwenhuis (midden) met teamgenoten van de Sunwebploeg tijdens de Tour de France. Beeld Getty Images

‘Professional lamballer’ staat er bij het Instagramprofiel van wielrenner Joris Nieuwenhuis. Beroepsluilak. ‘Het is een geintje onder vrienden van me. Als wielrenner, doe ik verder vrij weinig en lig ik veel in bed. Dus hadden ze die naam voor me bedacht.’

Op de fiets is de 24-jarige Nieuwenhuis allerminst lui. Hij pijnigt zichzelf in de Tour de France dagelijks voor het belang van zijn ploeg, Sunweb. In de sprintetappes is hij een van de locomotieven in de sprinttrein van Cees Bol. ‘Ik kom ongeveer een kilometer voor de finish op kop en blijf daar zo’n 250 meter. Maar dat is de ideale wereld, hè. Je merkt al gauw dat het hier in de hectische finales vaak heel anders loopt.’

Klassieke knecht

Als de finish bergop ligt, zoals dinsdag in de eerste Alpenrit van de Tour, heeft hij een andere taak. Dan moet hij de klassementsmannen en klimmers in de ploeg zoveel mogelijk bijstaan. Dan haalt hij bidonnen, en chauffeurt de klimmers naar een goede plek in het peloton aan de voet van de cols. Hij is in alle opzichten een klassieke knecht. ‘Supportrijder’, noemt hij het zelf.

Hij had het eigenlijk niet verwacht dat hij mee zou mogen naar de Ronde van Frankrijk dit jaar. Hem was wel gezegd dat hij dit jaar een grote ronde zou rijden, maar de planning was aanvankelijk dat hij de Ronde van Spanje zou rijden. Toen corona alle wielerplannen doorkruiste dacht de Achterhoeker dat die rittenkoers er niet in zou zitten. Hij is behalve wegrenner ook veldrijder, was wereldkampioen bij de beloften in 2017, en de Vuelta zou overlappen met het crossseizoen. ‘Ik dacht daarom dat ik geen enkele grote ronde zou rijden.’

Enige debutant

De ploegleiding besliste anders. Hij werd opgenomen in de voorselectie voor de Tour de France. ‘Dat had ik absoluut niet verwacht. Ik was echt heel verrast.’ Hij zal niet de enige zijn geweest. Nieuwenhuis is jong en voor het grote publiek onbekend. Zijn beste resultaat was een tweede plaats in een etappe in de Ronde van Noorwegen van vorig jaar. Toch is hij is een van de slechts zeven Nederlanders die dit jaar de Tour mogen rijden, het laagste aantal sinds 2007. En hij is de enige debutant.

Was het een jongensdroom die in vervulling ging? ‘Nee, om heel eerlijk te zijn niet’, vertelt hij dinsdagavond telefonisch vanuit de teambus, die koers zet naar het hotel. ‘Toen ik vier jaar geleden bij de opleidingsploeg van Sunweb kwam heb ik nooit gedacht: ik wil naar de Tour. Ik zag het breder. Ik wilde prof worden en grote wedstrijden rijden. En ik had nooit gedacht dat het zo snel zou gaan.’

Nieuwenhuis groeide op in Zelhem en begon daar als 4-jarige al met fietsen. Geen wielrennen, geen veldrijden, maar bmx’en. ‘Dat heb ik tot mijn 14de gedaan. Toen ben ik gaan veldrijden en weer later op de weg.’

Superhandig

Die achtergrond maakt hem een perfecte man voor een sprinttrein, legt ploegleider Marc Reef uit. ‘Hij is superhandig op de fiets, explosief en weet zich heel goed te positioneren.’ Dat was de reden dat hij ondanks zijn jonge leeftijd voor de Tour werd geselecteerd en er meer ervaren mannen werden gepasseerd. ‘Leeftijd is maar een getal. Wij kijken naar kwaliteit.’

Volgens Reef heeft Nieuwenhuis zijn waarde deze ronde al duidelijk bewezen. ‘Je zag het al in de eerste sprint waar Bol derde werd. Jongens als Nieuwenhuis, en ook Bol zelf, zijn jong, maar ze staan er als ze moeten staan.’

Gemakkelijk is het niet. De koers vreet zoveel tijd en energie dat hij zijn gitaar, die onderin de ploegbus mee door Frankrijk reist, nog niet heeft aangeraakt. ‘Normaal speel ik elke dag, maar nu komt het er pas van op de eerste rustdag, denk ik.’

Bepalend in de afgelopen jaren waren niet zozeer de uitslagen van Nieuwenhuis, maar zijn instelling. ‘Als persoon is hij rustig en bedachtzaam, maar hij heeft wel zijn mening. Hij staat vooral open om te leren. Hij wil vooruit als renner’, zegt Reef. ‘En hij is echt een teamplayer.’

Die eigenschap blijkt ook uit het antwoord dat Nieuwenhuis geeft op de vraag wanneer de Ronde van Frankrijk voor hem geslaagd is. ’Ik wil hem uitrijden, dat sowieso. En als ik Cees aan een overwinning kan helpen, zou dat de kers op de taart zijn.’