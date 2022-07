Tour-winnaar Jonas Vingegaard: ‘Ik kan jullie in de ogen kijken en zeggen: niemand neemt verboden middelen’

Jonas Vingegaard laat zich toejuichen door Deense fans. Beeld ANP / EPA

Jonas Vingegaard – Jumbo-Visma – winnaar algemeen- en bergklassement Tour de France 2022

‘Wat ik van deze Tour nooit zal vergeten, is het begin in Denemarken: al die mensen die naar mij kwamen kijken. Ik heb altijd wel geloofd dat ik een kans had om de Tour de France te winnen, maar om het dan ook te doen is zo onwezenlijk. En om dat met een ploeg te doen die daar al zo lang op jaagt. Het is speciaal dat ik eraan bijdraag dat voor het eerst in 42 jaar een Nederlandse ploeg de Tour wint. Ik ben oprecht trots op de ploeg en op de manier waarop we dit hebben gedaan. Al die etappes winnen én geel, groen en bollen; beter kan niet.

Ik kan jullie allemaal in de ogen kijken en zeggen: niemand bij ons neemt verboden middelen. We zijn volledig clean, iedereen bij onze ploeg. Daar sta ik voor in. We zijn zo goed door onze voorbereiding, daarom moeten jullie ons vertrouwen. We doen meer en betere hoogtestages dan andere ploegen, we innoveren als het gaat om materiaal, training en voeding. Dat heeft er ook voor gezorgd dat ikzelf sinds vorig jaar beter ben geworden. Je zou kunnen zeggen dat ik ben opgegroeid: ik ben nu volwassen. Ik ga dit vieren en volgend jaar wil ik weer winnen. Natuurlijk.’

Wout van Aert – Jumbo-Visma – winnaar puntenklassement Tour de France 2022

‘Ik begrijp niet echt wat ik heb gedaan. Drie weken lang zo goed geweest, dat kon ik niet voorspellen. Geldt niet alleen voor mij, maar voor het hele team. Deze Tour is ongelooflijk. Ik kom van heel ver. In mijn eerste Tour in 2019, in de tijdrit, had ik zo’n zwaar ongeluk dat het zelfs de vraag was of ik ooit nog kon lopen.

Jumbo-Visma's Wout van Aert groeide uit tot de revelatie van de Tour. Beeld AFP

Ik ben daar sterker uit gekomen. Veel wielrenners geloven niet in het onmogelijke. Ik wel, daar ontleen ik de motivatie aan voor prestaties zoals ik in deze Tour heb laten zien.

Of ik kan garanderen dat we clean zijn, omdat we zo dominant zijn? Ik ga die shitvraag niet beantwoorden. Steeds als iemand presteert in de Tour komt die vraag op. Moeten we onszelf dan verdedigen, louter omdat we presteren? Dat snap ik niet. Daar hebben we hier ook te hard voor gewerkt.

Het wielrennen is veranderd. We worden voortdurend gecontroleerd, dus niet alleen in de Tour, maar op elk moment van het jaar. Ze komen zelfs bij ons thuis. Wat wij doen is niets anders dan trainen. Deze ploeg is geëvolueerd in een reeks van jaren: ons succes komt dus niet uit het niets.’

Geraint Thomas – Ineos – nummer 3 Tour de France 2022

‘Dit was een heel andere Tour dan die ik won in 2018. Het niveau is zoveel hoger, veel professioneler. En er is veel meer hectiek. De sprintersploegen kunnen de koers niet meer controleren. De vroege vlucht komt moeilijker tot stand waardoor de wedstrijd heel intens wordt en nooit snel tot rust komt.

Geraint Thomas in de tijdrit van zaterdag. Beeld REUTERS

De manier waarop Pogacar en Jumbo-Visma dit jaar hebben gekoerst is anders. Dit is mijn twaalfde Tour de France, maar ik heb nog nooit meegemaakt dat de nummers één en twee van het klassement, Pogacar en Vingegaard, alleen met z’n tweeën de slotklim op fietsen. En dan zo’n Wout van Aert. Dat is gewoon een fenomeen, eigenlijk ongelooflijk. Hij springt er echt uit.

Ik ben 36 en stop volgend jaar en ik ben ontzettend blij dat ik op deze leeftijd op het podium sta, samen met veel jongere renners. Het zijn eigenlijk eikels, die twee – grapje. Het zijn van die ‘eens-in-een-generatie-renners’ die dan ook nog opkomen in deze tijd waarin alles zo goed geregeld is. Ik moest het zelf uitzoeken: goed trainen, goed eten en goed slapen. Ik won de Tour in mijn negende deelname. Daarom ben ik zo trots dat ik dit op mijn oude dag heb bereikt.’

Tadej Pogacar – UAE nummer 2 – winnaar jongerenklassement Tour de France 2022

‘Ik neem heel veel mee van deze Tour de France. We hebben als team misschien wat kleine foutjes gemaakt. Ikzelf in elk geval een grote. In de bergetappe naar de Col du Granon was ik, hoe zal ik het zeggen, te gemotiveerd. Ik ging daar te hard terwijl ik mezelf meer had moeten afremmen. Maar we hebben als ploeg ook pech gehad met corona, waardoor vóór en tijdens de Tour verschillende van mijn ploeggenoten uitvielen.

Tadej Pogacar verbijt de teleurstelling, nu hij enkel de witte trui meeneemt naar Slovenië. Beeld ANP / EPA

Tegelijk heb ik geen zwaktes bij Jumbo-Visma kunnen ontdekken. Ze waren beter vanaf de start. Zij verloren twee renners – wij overigens vier – maar dat leek ze niet minder te maken. Ze hebben deze Tour perfect gereden als ploeg én alle renners individueel.

Ik denk wel dat het publiek een mooie Tour heeft gezien. Ook omdat ik verloren heb. Mensen houden van verandering, dus ook van een favoriet die verliest, zoals ik. Voor mij is dat motiverend, want ik wil nu zeker terugkomen om de Tour alsnog voor de derde keer te winnen. Ik ben hongerig, ik houd van een uitdaging zoals Jonas straks verslaan. Maar ik ga daarvoor mijn manier van rijden niet veranderen, want dan verlies ik het plezier in fietsen.’