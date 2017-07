Tour Live - Wie is sterk genoeg om Froome aan te vallen in Pyreneeën?

Aru: klaar om de Tour te winnen

Nederlandse wielerliefhebbers kennen Fabio Aru vooral als de renner die in 2015 het feest van Tom Dumoulin in de Vuelta vergalde. Op de een-na-laatste dag van de Ronde van Spanje belandde de Limburger in zijn rode trui onder de pletwals van Astana. Het leverde 'Fabulous Fabio' de eerste eindwinst in een grote ronde op. In de Giro d'Italia was hij al in de buurt geweest: derde in 2014, tweede in 2015. In Spanje was hij in 2014 vijfde geworden.



Hij heeft in de Giro en de Vuelta dus al bewezen dat hij een heel sterke ronderenner is. Nu wil Fabio Aru de Tour winnen.