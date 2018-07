Het is de dag van de waarheid voor de klassementsrenners. Een loodzware etappe van maar 65 kilometer. Verstoppen kan niet meer. Wordt het vanaf de start al vuurwerk? Of houdt Sky de koers onder controle? Volg de etappe in ons liveblog.

In de afdaling va de Col du Portillion rijdt Tom Dumoulin in 4e positie achter 3 renners van Sky. Van voor naar achter : Chris Froome, Geraint Thomas (gele trui), Egan Bernal. Foto Klaas Jan van der Weij