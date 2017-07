Tour Live - Groenewegen sprint naar de winst op Champs-Élysées

Laatste Nederlandse sprintzege? 1998

Dylan Groenewegen heeft het Nederlandse sprintersgilde eindelijk weer eens een overwinning in de Tour bezorgd. Jeroen Blijlevens was namelijk de laatste Nederlandse sprinter die een Touretappe won, in 1998.



Maar winnen in Parijs is de droom van iedere sprinter. De laatste Nederlander die dat lukte was Jean-Paul van Poppel in 1988.