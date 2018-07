Weelde in de Tour de France dit jaar: Tom Dumoulin, Bauke Mollema en Steven Kruijswijk gaan voor een goed klassement. Dylan Groenewegen behoort inmiddels bij de beste sprinters ter wereld. En wat kunnen we verwachten van Wout Poels en Robert Gesink? Volg de Tour drie weken lang in ons liveblog.

Dylan Groenewegen wint de sprint op de Champs-Elysees in 2017. Foto Klaas Jan van der Weij