Tour Live - Ploegleider Visbeek: 'Barguil heeft zich in de wedstrijd geknokt'

Ploegleider Visbeek: 'Onwijs talent'

Ploegleider Aike Visbeek, enigszins beduusd bij de NOS: ‘Als we straks in Parijs staan met de bergtrui (Barguil) en de groene trui (Michael Matthews, die twee ritten won) hebben we een historische Tour gereden.'



Visbeek noemde Barguil een 'onwijs talent', die al bij de beloften had laten zien dat hij grote mogelijkheden heeft. ‘Alleen kwam het er nog niet uit zoals hij wilde. Door een bekkenbreuk in de Ronde van Romandië begon hij noodgedwongen met andere ambities aan de Tour: niet voor een goed klassement, maar met ritzeges als doel en misschien de bolletjestrui. Hij heeft zich in de wedstrijd geknokt.'



Visbeek had de gretigheid gezien waarmee Barguil en Matthews aan de Tour waren begonnen. 'Je zag ook dat de rol die Warren hier had hem beviel, maar dit is ook een mooi vertrekpunt voor een goed klassement in de toekomst. En Michael had dit jaar nog geen grote zege behaald. Hij had een enorme geldingsdrang toen we aan de Tour begonnen.'



Visbeek leek rustig onder de onophoudelijke reeks successen: 'We hebben er al een paar dagen aan kunnen wennen hier in de Tour. En de Giro was met Tom Dumoulin natuurlijk ook al een groot succes. Ik ben onwijs trots.'