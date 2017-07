Tour Live - Nog een laatste kans voor ploegen zonder overwinning

Geen Dumoulin in Vuelta

Tom Dumoulin doet volgende maand niet mee aan de Ronde van Spanje. De Nederlandse winnaar van de Giro d'Italia vindt de Vuelta niet goed in zijn voorbereiding passen op de wereldkampioenschappen van september.



Dumoulin is op dit moment op hoogtestage in La Plagne met ploeggenoten Sam Oomen, Lennard Hofstede, Wilco Kelderman en Søren Kragh Andersen. De renner van Team Sunweb doet daarna, richting de WK, mee aan de Clásica San Sebastian, de Binck Bank Tour en de Canadese WorldTour-wedstrijden in Montréal en Quebec.



Bij de ploegpresentatie in januari zei Dumoulin al dat dit jaar de Giro zijn hoofddoel was, en dat hij over de Vuelta later een besluit zou nemen. In de Vuelta van 2015 begon Dumoulin na een val in de Tour zonder grote ambities en werd pas gaandeweg duidelijk dat een goede klassering mogelijk was. Pas op de voorlaatste dag verloor Dumoulin toen de leiderstrui.



De WK wielrennen zijn in september in Bergen in Noorwegen.