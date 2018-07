Tom Dumoulin heeft goede zaken gedaan gisteren in de ploegentijdrit. In Bretagne is er weer een kans voor de sprinters. Kan Dylan Groenewegen vandaag wel meesprinten om de overwinning? Volg al het Tournieuws en de etappe in ons liveblog.

Tom Dumoulin op kop van Team Sunweb tijdens de ploegentijdrit Foto Klaas Jan van der Weij/de Volkskrant