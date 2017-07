Tour Live - Mollema: 'Leuk weekje in de aanval'

Mollema: leuk weekje

Het was 'best een leuk weekje' geweest, zei Bauke Mollema vlak na de aankomst. Hij had de hele week in de aanval gereden. 'Mooie ervaring, om zo de Tour te rijden.'



Want vandaag zat hij weer meer in de ontsnapping. 'Voelde me bij de start eigenlijk niet zo goed. Maar zat er toch bij. Heb bovenop nog een keer geprobeerd weg te springen op dat kleine klimmetje. Toen waren we weg.'



Toen daarna de kopgroep brak kon Mollema niet volgen. 'Brede banen, lange wegen. En in de kopgroep zaten sterke mannen. Wij draaiden nog best goed, maar het zat er niet meer in.'