Tour Live - Matthews: 'Tweede zege altijd het moeilijkst'

Matthews: tweede is het moeilijkst

De tweede etappe winnen is misschien wel het moeilijkste, zei Michael Matthews vlak na de finish in Romans-sur-Sière. 'Normaal kan ik er wel een winnen in de Tour de France. En nu zelfs twee etappes in drie dagen, dat is onbeschrijfelijk.'



Het oorspronkelijke doel was om in de ontsnapping mee te zijn, aldus Matthews. 'Maar dat liet Quick Step niet gebeuren. Maar toen ik hoorde dat Marcel Kittel achterstand had, besloten we als ploeg de druk op te voeren. En toen hoorde we dat de voorsprong al 1 minuut was. Toen zijn we volle gas gegaan.'



Hij deed goede zaken in het klassement om de groene trui. Matthews pakte 20 punten in de tussensprint. En nog 30 in de eindsprint. In het klassement om de groene trui staat hij nu nog maar 29 punten achter.