Tour Live - Kopgroep opgeslokt, sprinters maken zich op voor massasprint

Jagen over de keien

De kopgroep van negen schiet met ruim zestig kilometer per uur over de keien van de Champs-Élysées alsof het een ploegentijdrit is. Het verschil met het peloton blijft zo'n twintig seconden. Een overbrugbaar gat, maar wel eentje waar de sprintersploegen in het peloton hard voor moeten werken om het te dichten. We hebben toch een beetje medelijden met de renners die hoopten eindelijk eens een ontspannen werkdagje te hebben na drie weken afzien.



Het is bolletjestruidrager Barguil na zijn pech overigens gelukt zich weer in het peloton te knokken.