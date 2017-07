Tour Live - Kan Van Avermaet nog een keer winnen in Rodez?

Over doping

Het past welhaast intussen in de rijk geschakeerde wielertraditie: vraagtekens bij een potentiële Tourwinnaar. Fabio Aru, die gisteren met succes zijn tweede dag in de gele trui afrondde, weet zich ook al het doelwit. De Franse krant Le Monde schreef eerder deze week over diens dubieuze relaties.



Het komt neer op een opsomming van enkele in opspraak geraakte protagonisten in het Italiaanse hardfietswereldje en Aru's ploeg Astana. Het begon al in zijn eerste jaar als wegrenner bij de beloften, toen de Sardijn op 18-jarige leeftijd naar Noord-Italië vertrok en onder de vleugels belandde van trainer Olivani Locatelli. Hij was als ploegbaas van Landbouwkrediet in 2003 al eens gearresteerd op verdenking van het verstrekken van doping aan renners. In afgetapte telefoongesprekken gaf hij adviezen over het omzeilen van controles. Tot een veroordeling kwam het niet.



Bij Astana, waar Aru in 2012 tekende, was Giuseppe Martinelli zijn teammanager, een oude rot in het vak en de voormalige beschermheer van renners als Marco Pantani, Gilberto Simoni en Stefano Garzelli - allen betrapt op doping. Martinelli beschreef zichzelf ooit als een 'ouderwetse coach, die open staat voor verandering.' Hij is nu ploegleider bij het Kazachse team. Le Monde voerde ook Paolo Tiralongo op, als oudere renner een mentor van Aru. La Repubblica beweerde in 2014 dat hij een klant was van de Spaanse dopingarts Fuentes. Tiralongo reageerde met een proces tegen de krant.



Een collega-renner was de Franse krant al een tijdje voor. Toen Aru in 2015 afzegde voor deelname aan de Ronde van Trentino met spijsverteringsklachten, suggereerde de Nieuw-Zeelandse renner Greg Henderson, destijds van Lotto Soudal, in een tweet dat de Italiaan problemen met zijn bloedwaarden had. Nadat Aru getergd had gereageerd, volgden excuses.



De Italiaan reageert altijd schouderophalend als de besmette conduitestaat van Astana ter sprake komt. Begin deze week zei hij tijdens een persconferentie dat het verleden hem niet interesseert. 'Ik kijk alleen maar naar de toekomst.'