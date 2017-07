Tour Live - Froome al vroeg aan de champagne in slotrit

Froome, de uitgejoelde Tourwinnaar

Ze hadden nog hoop, de Fransen gisteren in het Stade Vélodrome in Marseille. Hoop dat hun oogappel, Romain Bardet, door een wonder tijdens de tijdrit Christopher Froome zou passeren in het klassement. Het wonder bleef uit. Froome reed een sterke tijdrit, finishte als derde en hield zojuist breed lachend met zijn teamgenoten van Sky al na zo'n twintig kilometer in de slotrit een glas champagne omhoog. Bardet zakte in de tijdrit door het ijs en verloor zijn tweede plaats in het klassement.



Onze verslaggever Rob Gollin zag hoe Froome gisteren eerst werd uitgejoeld door duizenden Fransen. Maar toen hij na de etappe op het podium stond, was er links en rechts toch gejuich te horen voor de terechte Tourwinnaar.