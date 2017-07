Tour Live - Finish bergop, wordt vandaag de Tour beslist?

Op hoogtestage?

Waarom wielrenners hun benen scheren, en andere vragen over de Tour Weinig sporten die zoveel curieuze vragen oproepen als wielrennen. En kijken naar de Tour wordt (pas) leuk als je alle ins en outs wél weet. Hier de meest prangende vragen, en elke dag komt er een antwoord bij.

Hoogtestage. Het is een welhaast heilig woord in het moderne wielrennen. Trainen op hoogte - zoveel is duidelijk. Maar is dat alles? Trainen in skigebieden of bergdorpjes boven de 2.000 meter? Of komt er meer bij kijken? We vragen het Josu Larrazabal, prestatiecoach bij Trek-Segafredo, de ploeg van etappewinnaar Bauke Mollema en meervoudig rondewinnaar Alberto Contador.



Alle ronderenners zweren bij hoogtestages. Voor geletruidrager Chris Froome is het de belangrijkste voorbereiding op de Tour de France. Waar anderen wedstrijden willen rijden om fit te worden, houdt Froome zijn trainingen het liefst zo veel mogelijk voor zichzelf. Tom Dumoulin zat in aanloop naar zijn gewonnen Giro d'Italia in Zuid-Afrika. Op hoogte.



