Tour de France

Tour Live - BMC verliest kopman Porte na valpartij, ook Terpstra onderuit

Een hectische etappe over de Noord-Franse kasseien. Richie Porte (BMC) heeft al opgegeven na een valpartij. Voor de andere klassementsrenners is het overleven. En kan Niki Terpstra voor eigen kansen rijden? Volg de Tour in ons liveblog.