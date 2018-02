Tour-deelname Dumoulin niet zeker, Sunweb stelt uitspraak ploegleider bij: 'Het ligt eraan hoe hij uit de Giro komt'

Niks veranderd

Visbeek laat het in de opname, die dateert van half februari, niet bij bovenstaande mededeling. Hij speculeert vrijuit over de winstkansen van Dumoulin in Frankrijk. Hij rekent zijn kopman tot de grootste kanshebbers, naast Chris Froome, Nairo Quintana, Richie Porte en Romain Bardet. En ploeggenoot Wilco Kelderman gaat helpen.



Maar als de opmerkingen dinsdag tot nieuwsfeit worden gepromoveerd, trekt de lucht weer enigszins dicht. Volgens een woordvoerder van de ploeg is Visbeek 'wat op de feiten vooruit gelopen'. Sinds de presentatie zou er niks zijn veranderd. Zeker, het scenario voor de Tour ligt voor de hand, maar het zou ook kunnen dat Dumoulin in plaats van in Frankrijk later wedstrijden in Canada gaat rijden of kiest voor de Vuelta. 'Het hangt er helemaal vanaf hoe hij uit de Giro komt. Zoals hij er vorig jaar aan toe was, kun je echt niet de Tour rijden.' Schrikbeeld voor het team vormt de ervaring van Quintana, die vorig jaar in Italië fel duelleerde met Dumoulin en die inspanningen in Frankrijk moest bekopen met een flets optreden. Wel is er dit seizoen wat meer tijd voor herstel: er zit een extra week tussen het eind van de Giro en het begin van de Tour.



Dumoulin koos tot nader order voor de Giro, omdat hij zichzelf daar de grootste winstkansen toedicht. De zwaarte van de bergetappes in beide ronden is volgens hem vergelijkbaar, maar het grotere aantal tijdritkilometers, 44 in Italië tegen 31 in Frankrijk, zou in zijn voordeel zijn.