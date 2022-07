Tour de France voor vrouwen na 13 jaar eindelijk weer van start: ‘Annemiek van Vleuten is in topvorm’

Annemiek van Vleuten viert haar overwinning in de voorjaarsklassieker Luik-Bastenaken-Luik Beeld BELGA

Dag Rob, aan goede vrouwelijke wielrenners geen tekort. Hoe kan het dat we zolang moesten wachten op een Tour de France voor vrouwen?

‘Het was lastig. Het begon ooit in 1984. De opbrengst van de reclamekaravaan voor mannen begon af te nemen, dus de directie zocht naar een nieuwe markt. Maar na een paar jaar, in 1989, trokken ze hun handen ervan af. Een Tour de France voor vrouwen vonden ze financieel niet rendabel.

‘Sindsdien probeerden andere organisaties het opnieuw op te zetten. Maar uiteindelijk werd de stekker er definitief uitgetrokken in 2009. Het aantal etappes nam af, de wedstrijd kreeg steeds minder aanzien.

‘In 2013 heeft Marianne Vos samen met een paar andere renners een pleidooi gehouden voor een nieuwe Tour. Daaruit is toen La Course ontstaan, een wedstrijd van een of twee dagen tijdens de Tour de France voor mannen. Het was een soort bijprogramma, maar het was tenminste iets.’

Nu is er toch weer een meerdaagse wedstrijd. Is het een volwaardige vrouwelijke versie van de Tour?

‘Het is in ieder geval geen zoethoudertje meer zoals La Course. Dit jaar zijn er in plaats van een of twee acht etappes, maar menigeen in het peloton vindt dat het best nog wat langer mag duren. De Italiaanse Giro Donne duurt bijvoorbeeld tien dagen, dat kan het peloton prima aan.’

‘De kans is groot dat dit het begin is van een langere traditie. Teams als Jumbo-Visma, Movistar en Trek-Segafredo hebben echt geïnvesteerd om een vrouwelijke tak op te richten. De lonen zijn verbeterd. Er worden nu ook al vrouwenkoersen georganiseerd van klassiekers als de Ronde van Vlaanderen of Parijs-Roubaix. Een volwassen Tour past in dit patroon.’

Hoe gaan deze acht dagen eruit zien?

‘Er is voor elk wat wils. Na de vlakke etappe in Parijs gaan we langzaamaan naar het noordoosten van Frankrijk. Er zijn nog wat sprintetappes, etappes met korte steile klimmetjes en aankomend weekend zijn er nog twee echte bergetappes. Er is zelfs een rit met gravelstroken waar ze 13 kilometer onverhard gaan rijden, die is voor de avonturiers, de durfals die er vol overheen durven gaan.

‘Maar het zwaartepunt van de koers zit in de laatste twee dagen. In principe wordt de winnaar van de Tour daar bepaald. In de Vogezen rijden de renners onder meer over de Grand Ballon, een serieuze klim. En op de laatste dag doen ze zelfs de beroemde La Planche des Belles Filles aan waar ze, net als de mannen, op het laatste stukje een stijgingspercentage van 24 procent voor de kiezen krijgen.’

En hoe zit het met de kansen voor de Nederlandse renners?

‘Annemiek van Vleuten is zonder twijfel de grootste kanshebber om in het geel te eindigen. Ze is bezig aan haar een-na-laatste jaar en heeft al zo’n beetje alles gewonnen. Nu kruist deze ronde haar pad en zal ze er alles aan doen om deze overwinning ook te pakken. Ze is in topvorm: vorige maand won ze nog de Giro Donne. Ze is optimaal voorbereid.

‘Een belangrijke concurrent is ook een Nederlandse: Demi Vollering. Ze rijdt in een hele sterke ploeg en heeft juist de Giro Donne overgeslagen om zich helemaal op de Tour te richten. Zelf houdt ze de verwachtingen laag, maar ze is een uitstekende renner en heeft eerder dit jaar nog een moeilijke koers in het Baskenland gewonnen.

‘We moeten Marianne Vos natuurlijk niet vergeten. Zij is toch de pleitbezorger van deze Tour. Ze draait al lang mee, heeft een enorme erelijst, maar ze is nog altijd goed. Ze zal niet meedoen voor het klassement, maar ik zie haar best ritten winnen. Hetzelfde geldt voor Lorena Wiebes, het sprintkanon van team DSM. Die is godsgruwelijk snel.’

Je gaat de Tour deze dagen van dichtbij volgen, naar welke etappe moet iedereen kijken?

‘De laatste dag op La Planche des Belles Filles kan fantastisch zijn als de Tour dan nog niet is beslist. Maar ik verheug me eigenlijk ook op de etappe van vandaag, in Parijs. Wie wordt op de Champs-Élysées de eerste vrouw in het geel?

‘Bovendien zien we daar de twee rondes, die voor mannen en die voor vrouwen, samenkomen. De vrouwen finishen als de mannen zo’n beetje Parijs binnenrijden. Dat wordt hoe dan ook een bijzonder moment voor het wielrennen.’