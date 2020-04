Tour de France maakt zich op voor plan B: rijden in september

De Tour de France van vorig jaar. Als gevolg van de coronacrisis zal het rondeschema dit jaar mogelijk een maand opschuiven en de start de Tour eind juli. Beeld AFP

Maandag kondigde Macron aan dat er vanwege het coronavirus tot half juli geen grote publieksevenementen georganiseerd mogen worden in Frankrijk. Met dit scenario had de ASO al rekening gehouden. Een rondgang langs de start- en aankomstplaatsen van de Franse krant Le Parisien leerde dat alle burgemeesters al waren gevraagd hun activiteiten op te schuiven. Dat bleek voor geen van de dorpen en steden een obstakel. Ook France Télévisions, dat de Tour sinds jaar en dag in de huiskamers brengt, kan leven met een Tour die later valt.

De Tour zou op de nieuwe datum overlappen met het WK in Zwitserland en de Ronde van Spanje, met start in Utrecht. ASO is ook organisator van de Vuelta, die commercieel gezien minder waarde vertegenwoordigd. Die zou dan mogelijk worden verplaatst naar augustus. Op die manier wint de ASO tijd en kunnen de ploegen zich beter voorbereiden op de Tour. De rondes behouden hun oorspronkelijke lengte van drie volle weken.

Voor Jumbo-Visma, dat met de kopmannen Tom Dumoulin, Primoz Roglic en Steven Kruijswijk een gooi wil doen naar de Tourzege, heeft de verschuiving geen grote consequenties. Sportief-directeur Merijn Zeeman: ‘We hadden een gericht plan van aanpak liggen voor een start op 27 juni. Dat plan verandert iets, maar niet veel, omdat we nu nog niet in de specifieke wedstrijdvoorbereiding zitten.’

Marc Madiot, manager van de het Franse Groupama-FDJ en voorzitter van de Franse wielerploegen, noemde het doorgaan van de Tour nog maar eens ‘cruciaal voor de hele wielerindustrie’. In de wielersport zijn ploegen vrijwel volledig afhankelijk van sponsoring, omdat tv-inkomsten naar de organisatoren gaan en toeschouwers geen tickets hoeven te kopen om een wedstrijd te zien.

Sponsoren

Nu steeds meer bedrijven door de coronacrisis in de problemen raken, is het maar de vraag of ze zullen doorgaan met het sponsoren van wielerploegen, ook al omdat ze voor hun bijdrage dit seizoen nauwelijks enige zichtbaarheid in grote wedstrijden hebben teruggekregen. Diverse formaties hebben hun renners al opgedragen salaris in te leveren.

Directeur Zeeman van Jumbo-Visma: ‘In die situatie zitten wij gelukkig niet. We hebben betrouwbare sponsoren achter ons staan en zijn bezig met een project op de lange termijn. Dat beseffen renners maar al te goed. Het enige wat wij nu moeten doen, is klaar zijn voor als het weer gaat beginnen.’

Sinds de eerste editie in 1903 werd de Tour alleen rondom de wereldoorlogen (1915-1918 en 1940-1946) niet georganiseerd. Eerder was er sprake van dat de Tour dit jaar ‘achter gesloten deuren’ zou plaatsvinden, zonder publiek bij start en finish. Volgens Tourbaas Christian Prudhomme is dat geen optie.