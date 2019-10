Tour 2020 is niet op maat van Dumoulin

Christopher Froome, Egan Bernal, Steven Kruijswijk, Thibault Pinot, Caleb Ewan, Julian Alaphilippe, Warren Barguil en Romain Bardet tijdens de presentatie van de Tour de France 2020 in Parijs. Beeld EPA

Renners als de Fransman Thibaut Pinot, dit jaar op een veelbelovende positie met een spierscheuring uitgevallen, en Tourwinnaar Egan Bernal uit Colombia toonden zich alvast enthousiast. Viervoudig Tourwinnaar Chris Froome was onder de indruk van de zwaarte. Een reactie van Dumoulin, tweede in 2018, bleef tot dinsdagavond nog uit.

De editie van 2020 trekt over 29 cols en er zijn zes aankomsten bergop. Er zijn dagen bij waarop zo’n 4.000 hoogtemeters moeten worden bedwongen. Het aantal tijdritten blijft beperkt tot één: op de voorlaatste dag eindigt de enige krachtmeting tegen de klok, het specialisme van Dumoulin, na 36 kilometer bovenop La Planche des Belles Filles, een korte maar gruwelijk steile klim in de Vogezen.

Het was een ruwweg gelijksoortige verhouding die Dumoulin vorig jaar deed besluiten om bij nader inzien zijn seizoen niet op de Tour af te stemmen maar op de Giro d’Italia, waarin meer tijdritkilometers zaten. Hij kwam in de eerste week in Italië ten val, blesseerde zijn knie en kwam de afgelopen maanden niet meer in actie. Voorafgaand aan de presentatie in Parijs had hij wel verklaard dat zijn nieuwe ploeg – hij stapt volgend jaar over van Sunweb naar Jumbo-Visma – hem graag in de Tour ziet verschijnen en dat hij die ambitie zelf ook heeft.

Sportief directeur Merijn Zeeman van Jumbo hield dinsdag voor de camera van de NOS de moed erin. Hij betreurde het ontbreken van meer individuele tijdritten en een ploegentijdrit, maar dat zou het zicht op een goede prestatie niet belemmeren. ‘Tom is natuurlijk een fenomenale tijdrijder, maar hij heeft ook laten zien dat hij korte, steile beklimmingen aankan.’

Rolverdeling

Hoewel dat volgens hem ook geldt voor de beide andere klassementsrenners in de ploeg, Steven Kruijswijk en de Sloveen Primoz Roglic, sloot hij uit dat het team met drie kopmannen in Frankrijk gaat rijden. ‘Als ze alle drie gaan, zal een van hen van tevoren weten hij in dienst van de anderen rijdt’. Daarnaast zijn er nog doelen in zowel de Giro als de Vuelta, dit jaar de prooi van Roglic. Dat smaakte naar meer. Zeeman verwacht dat de rolverdeling in december duidelijk zal zijn. ‘Dan moet het hoge woord er maar uit.’

Kruijswijk zei in Parijs dat hij wat hem betreft terugkeert in de Tour. Dit jaar eindigde hij als derde, na Bernal en Geraint Thomas, de winnaar van 2018. ‘Het is zwaar en uitdagend, met een verrassende volgorde, met een tijdrit op het laatst en een zwaar beginstuk. Er is genoeg om naar uit te kijken.’

Froome, azend op zijn vijfde zege, noemde het parcours heftig. ‘Ik denk dat dit de zwaarste Tour wordt van de afgelopen vijf, zes jaar.’ Na een zware val dit voorjaar, werkt hij aan een terugkeer op de fiets. Hij loopt pas tien dagen zonder krukken. Het absolute kopmanschap in zijn ploeg in Frankrijk is dan ook nog niet vanzelfsprekend. Bernal is zijn teammaat bij Ineos. Die zei in Parijs zei dat het profiel hem wel beviel. ‘Veel bergen, dit is iets voor aanvallers.’ Hij wil graag terugkeren, met nummer één op het shirt gespeld.

De Tour begint op 27 juni in Nice en meteen op de tweede dag krijgen de renners aan de Côte d’Azur 3.700 hoogtemeters voor de wielen. In de vierde etappe is de eerste aankomst bergop, in Orcières-Merlette. Twee dagen later is er een finish op de Mont Aigoual in de Cevennen, het decor van het boek De Renner van Tim Krabbé. Na twee ritten in de Pyreneeën zoekt het peloton de Atlantische kust op, waar Île d’Oléron en Île de Ré worden aangedaan.

Dubbele cijfers

Het zwaartepunt van deze Tour ligt weer in de Alpen, met twee aankomsten bergop. De zeventiende etappe geldt als de koninginnerit. De eindstreep ligt op de nog onbekende Col de la Loze, waar een recent geasfalteerd bospad naar een hoogte van 2.304 meter leidt, met in de laatste vijf kilometer stijgingspercentages in de dubbele cijfers. Koersdirecteur Christian Prudhomme sprak dinsdag van ‘een schok voor de renners.’ Een dag later wacht een passage over het onverharde Plateau des Glières. Na de Alpen hebben de klassementsrenners alleen nog in de tijdrit naar La Planche des Belles Filles een mogelijkheid om de wedstrijd naar hun hand te zetten.

Het vele klimmen ten spijt, ook sprinters krijgen kansen, vooral in de eerste twee weken. Het zal de puzzel voor Jumbo-Visma nog ingewikkelder maker. De vraag is of de ploeg alles gaat richten op de gele trui of dat er ook nog met Dylan Groenewegen wordt geaasd op ritwinst in de vlakke etappes. Zeeman sloot een combinatie dinsdag niet uit, maar wees tegelijkertijd op de charme volgend jaar van een vlakke start van de Giro in Boedapest en het vertrek van de Vuelta in Utrecht. Als ook daarop wordt ingezet, slinken de kansen voor een vijfde Tourdeelname van Groenewegen.