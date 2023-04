Toulouse bekerwinnaar in Frankrijk dankzij vier Nederlandse spelers

Thijs Dallinga (midden, alleen zijn gezicht is zichtbaar) en Branco van den Boomen (rechts) vieren de bekerwinst van Toulouse. Beeld Getty Images

Vier spelers die in het Nederlandse profvoetbal goed verscholen bleven, waren zaterdag van doorslaggevend belang voor een ware sensatie in het Franse voetbal. Promovendus Toulouse won voor het eerst de Franse beker door Nantes in de finale met liefst 5-1 te verslaan. Thijs Dallinga scoorde tweemaal, Zakaria Aboukhlal eenmaal en Branco van den Boomen en Stijn Spierings gaven een assist.

Dallinga (22) speelde hiervoor in de eerste divisie bij Excelsior, ook Van den Boomen (27) was vooral actief op het een na hoogste niveau, voor Eindhoven en De Graafschap. Spierings (27) kende slechts kortstondig succes bij Sparta en RKC. Aboukhlal (23) was meestal invaller bij AZ, waar hij door het thuispubliek soms nog uitgefloten werd ook.

Over de auteur

Bart Vlietstra schrijft sinds 2015 over voetbal voor de Volkskrant. Hij werkte ook voor diverse sportprogramma’s op televisie.

Toulouse, dat spelers veelal scout op basis van data, onderkende hun potentie en haalde het kwartet naar Zuid-Frankrijk. Vooral middenvelder Van den Boomen is uitgegroeid tot een publiekslieveling door zijn doorslaggevende rol bij de promotie. Met zijn uitstekende trap maakt hij ook in de Ligue 1 naam.

Spits Dallinga topscorer

Spits Dallinga scoort in 2023 bijna wekelijks en werd topscorer van het Franse bekertoernooi met zes treffers, eentje meer dan Kylian Mbappé (PSG werd in de achtste finale al uitgeschakeld). Flankaanvaller Aboukhlal maakte er vijf in het bekertoernooi en ook al acht in de competitie. Spierings transformeerde van spelverdeler tot een soort mijnenveger op het middenveld, puur in dienst spelend van Van den Boomen.

Spierings veroorzaakte de strafschop waaruit Nantes scoorde in de 75ste minuut, maar toen stond het al ruim 40 minuten 4-0 voor Toulouse dat als een komeet uit de startblokken schoot in het Stade de France.

Excelsior dacht een goede zet te hebben gedaan door Dallinga voor 2,5 miljoen euro te verkopen, een recordsom. Maar inmiddels is diens marktwaarde volgens transfermarkt.com gestegen naar 7 miljoen wat niet gek is met 12 doelpunten in de Franse Ligue 1, de vijfde competitie van Europa. Daarmee is Dallinga met afstand de meest scorende Nederlander in de beste vijf competities, vóór Jeremie Frimpong (Bayer Leverkusen, 8 doelpunten) en Donyell Malen (Borussia Dortmund, 7).

Een intikker

Prachtig was zijn loopactie en geraffineerde tikje bij zijn eerste doelpunt, de 3-0. Met een intikker tekende hij even later voor 4-0. Van den Boomen en Spierings hadden daarvoor Logan Costa bediend. Elf minuten voor tijd tekende Aboukhlal voor het slotakkoord met een van richting veranderd schot.

Ook de marktwaardes van die laatste drie stegen met stip. Van den Boomen, die De Graafschap 3,5 ton opleverde, is nu 9 miljoen waard. Aboukhlal, door AZ voor 2 miljoen verkocht, wordt íngeschat op 7 miljoen. Spierings steeg naar 4 miljoen, voor hem legde Toulouse een half miljoen neer.

De vier in Nederland geboren spelers, van wie Aboukhlal voor Marokko speelde op het WK, mochten zich zodoende meldden bij de Franse president Macron die uit veiligheidsmaatregelen niet naar het veld afdaalde om de beker en medailles uit te reiken maar in de catacomben de plechtigheden voltooide.