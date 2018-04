Tottenham verschrompelt weer als het erom gaat

Big Game Mentality

De Big Game Mentality. Zo noemen de Engelsen het pieken op de juiste momenten. Eerder dit seizoen heeft Spurs teams als Liverpool, Real Madrid en Manchester United volkomen zoek gespeeld op Wembley, de tijdelijke thuishaven. Maar dit is ook het veld waar de grote en geslepen mannen van Juventus een einde maakten aan de Europese droom. Spurs was toen door goed spel met 1-0 voorgekomen, om vervolgens toch met 1-2 te verliezen. Het beladen treffen met United zou een kopie van deze uitschakeling worden. 'Spursy' heet dat, een hoge verwachting niet waarmaken.



Het was Dele Alli die in de elfde minuut de 1-0 binnentikte uit een scherpe voorzet van Christian Eriksen. Maar de goal werd 'gemaakt' door Davinson Sanchez die de Deen met een schitterende pass had weggestuurd. Paul Pogba had niet eens de moeite genomen om Eriksen te dekken, zo klein had hij de kans geacht dat de pass zou aankomen. Het was het beste moment van de oud-Ajacied die een moeilijke middag had tegen Romelu Lukaku. Pochettino weigert de sterkere Toby Alderweireld op te stellen, boos omdat deze andere oud-Ajacied maar niet wil bijtekenen.



Spurs kreeg goede kansen op de 2-0, maar na 25 minuten volgde de gelijkmaker. Pogba maakte zijn inschattingsfout goed door de bal te veroveren op Moussa Dembélé en legde de bal op het hoofd van Alexis Sanchez. De eerste helft was een heerlijk schouwspel, met heen en weer golvend spel en een balbezitpercentage dat de verhoudingen goed weergaf: 50 - 50. Spurs was bijna met een voorsprong gaan theedrinken ware het niet dat een schot van middenvelder Eric Dier tegen de paal afketste. De 84.667 aanwezigen op het warme Wembley konden niet wachten op het tweede bedrijf.



Maar het was Manchester dat de controle overnam, de zorgen wegnemend dat Spurs een onterecht thuisvoordeel genoot. Na een uur spelen was het Ander Herrera, de trouwste en hardst werkende luitenant van Mourinho, die de winnende treffer binnenschoot. Een op het oog houdbare bal voor keeper Michel Vorm. Bij het Spurs-legioen riep het de vraag op waarom Pochettino niet had gekozen voor de vaste doelman en aanvoerder Hugo Lloris. De manager had zijn 'bekerdoelman', die de vorige halve finale wegens een blessure had gemist, willen belonen voor zijn trouw en inzet. Sympathiek, maar je wint er geen oorlog mee.