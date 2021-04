Tottenham Hotspur, verrassend deelnemer European Super League, ontslaat José Mourinho

Trainer José Mourinho van Tottenham Hotspur tijdens een wedstrijd tegen Norwich City, 22 januari. Beeld REUTERS

Het ontslag van de 58-jarige, die 12 miljoen per jaar verdiende, komt niet als een verrassing. Zijn ploeg staat zevende in de competitie, werd door Everton uit de FA Cup gekegeld en door Dynamo Zagreb uit de Europa League. Ondanks dat hij de beschikking heeft over steraanvallers als Harry Kane, Dele Alli, Heung-Min Son en Gareth Bale speelt Tottenham te vaak met de handrem erop, wat past bij de verdedigende voetbalvisie van de Portugees.

Hij was eind 2019 Mauricio Pochettino opgevolgd, die Tottenham ten koste van onder meer Ajax naar de finale van de Champions League had geleid. De Argentijn wist de prijzenkast echter niet te verrijken. Om die reden besloot de club Mourinho te halen, die met FC Porto, Chelsea, Internazionale en Manchester United talrijke prijzen had veroverd. De laatste keer dat Spurs iets won was in 2008, toen het Chelsea versloeg in de League Cup-finale.

Nukkige manager

De laatste weken oefende de nukkige manager steeds meer kritiek uit op zijn spelers, met name op de verdedigers. Afgelopen weekeinde speelde Spurs met 2-2 gelijk bij Everton, een klap in de strijd om plaatsing voor de Champions League. Terwijl Mourinho met 20 miljoen pond op ‘gardening leave’ gaat, zoals de Britten op non-actief stellen noemen, zoekt de club naar een opvolger. Favoriet is Julian Nagelsmann van Red Bull Leipzig.

Het ontslag valt samen met het nieuws dat Tottenham Hotspur, zestig jaar geleden voor het laatst Engels landskampioen, is uitgenodigd voor de Europese Supercompetitie. Mogelijk probeerde de club de aandacht af te leiden van deze impopulaire keuze. In Engeland hebben fans, voetballers en politici zeer negatief gereageerd op de voornemens. Mourinho zelf was een verklaard tegenstander van zo’n besloten elitecompetitie.

Topscorer Harry Kane bedankte The Special One in een tweet. ‘Dank voor alles Baas’, schreef hij, ‘Het was plezierig om samen te hebben gewerkt. Ik wens je al het beste in je nieuwe hoofdstuk.’ Of de 27-jarige superspits zijn club trouw blijft, is onduidelijk. Hij wil dolgraag eens een beker winnen, iets dat mogelijk niet gaat lukken in de European Super League, waarin Tottenham een van de zwakkere broeders is.