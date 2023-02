Tottenham Hotspur helpt grote rivaal Arsenal een handje met winst op City

Manchester City heeft niet weten te profiteren van het verlies van koploper Arsenal. In Noord-Londen verloor de formatie van Pep Guardiola zondagavond van Tottenham Hotspur. Hierdoor blijft het, met een wedstrijd meer gespeeld, op vijf punten achter Arsenal. Door de nederlagen van de top-twee, is Manchester United dichterbij geslopen. Het team van Erik ten Hag zegevierde op Crystal Palace (2-1).

Ederson Moraes, de keeper van Manchester City, stompt een bal weg in de wedstrijd tegen Tottenham Hotspur. Beeld Getty Images

Voordat Tottenham Hotspur tegen Manchester City inhoudelijk ter sprake komt, moeten we het hebben over Kevin de Bruyne. Een kleine schok ging door het Spurs-stadion toen het nieuws kwam dat De Bruyne niet in de basis stond. Manager Pep Guardiola staat erom bekend dat hij veel piekert over mogelijke opstellingen, soms te veel. Zijn besluit om De Bruyne buiten de basis te houden, de man die al jaren de beste middenvelder van de Premier League is - en misschien zelfs van de wereld, wekte alom verbazing.

Het is niet zo dat Tottenham-uit een makkie is voor de regerend landskampioen. Het Manchester City van Guardiola heeft vier keer in het nieuwe stadion van Spurs gespeeld, en vier keer verloren: 1-0, 2-0, 2-0 en 1-0. Son Heung-min scoorde in al deze ontmoetingen. Een ware angstgegner dus, daar in Noord-Londen. Zeker het Spurs van de Italiaan Antonio Conte speelt graag tegen City, omdat City’s drang om het spel te maken gelegenheid biedt voor counteraanvallen.

Topscorer met 267 doelpunten

En zo begon de wedstrijd ook tussen de nummers 5 en 2 van de competitie. City koesterde 84 procent balbezit, terwijl Spurs loerde op de tegenaanval. Conte keek thuis toe, herstellend van een operatie aan zijn galblaas. Toen de thuisploeg na een kwartier voor het eerst in het vijandelijke strafschopgebied druk besloot te zetten, was het meteen raak. City verdedigde slordig uit en via een oplettende Pierre-Emile Højbjerg kwam de bal bij Harry Kane die koel inschoot: 1-0. Met 267 doelpunten is deze publiekslieveling nu Spurs-topscorer aller tijden.

Aan de andere kant van het veld kwam die andere doelpuntemachine amper in het spel voor. Erling Haaland wist zich niet te ontworstelen aan de greep van Cristian Romero en leek de man te missen die hem pleegt te bedienen: De Bruyne. Op de schermen in het met 61.000 toeschouwers afgeladen stadion werd het peinzende gezicht van de Belgische bankzitter getoond. Na de openingstreffer zakte City weg, al was het op slag van rust dicht bij een gelijkmaker toen Riyad Mahrez de onderkant van de lat raakte.

Frustratie

Na de rust ging City nadrukkelijker op zoek naar een doelpunt, maar pas na het inbrengen van De Bruyne op een uur spelen werd het echt spannend voor het Spurs-doel, met name bij dode spelmomenten. Zo bood de spelverdeler Julian Alvarez door een slimme corner de kans om te scoren, maar via de knie van Eric Dier vloog de bal over. Een kwartier voor tijd eiste City een strafschop toen Nathan Aké een voorzet van De Bruyne tegen de hand van een Tottenham-verdediger leek te koppen, maar de VAR zag er niets in.

Steeds groter werd de frustratie bij City, vooral bij Jack Grealish, de man van honderd miljoen die even ongrijpbaar als ongelukkig was. Enkele minuten voor tijd moest Romero aan de noodrem trekken bij een solo van Grealish. Het leverde de Argentijn zijn tweede gele kaart op. De Bruyne schaarde zich achter de bal, 27 meter van het doel. Zou hij zijn gram halen op de manager? Nee, de bal spatte uiteen op het hoofd van Højbjerg, de Deen die van onschatbare waarde is voor de Noord-Londenaren.

De zege van Spurs is goed nieuws voor aartsrivaal Arsenal. Een dag eerder hadden The Gunners verloren van degradatiekandidaat Everton, waar de nieuwe manager Sean Dyche zijn debuut maakte. Volgende week woensdag, op 15 februari, spelen Arsenal en Manchester City tegen elkaar.

Ondertussen raakt Liverpool steeds dieper in het dal. Met Cody Gakpo in de aanval verloor Liverpool zaterdag kansloos van Wolves: 3-0. Het was alweer de zevende nederlaag van Jurgen Klopps team tijdens dit dramatische seizoen.