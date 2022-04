Tot voor kort ongenaakbaar, nu kwetsbaar; wat is er mis met de Nederlandse wielrensters?

De Italiaanse winnares Elisa Longo Borghini onderweg tijdens Parijs-Roubaix. Beeld Klaas Jan van der Weij

‘De Nederlanders hoeven nog niet te panikeren’, sust Lieselot Decroix, de Belgische ploegleider van het Nederlandse Jumbo-Visma. ‘Van een kentering is geen sprake en het seizoen is nog lang niet voorbij.’ Ze zegt het na afloop van een voor de ploeg teleurstellende Parijs-Roubaix, die de vrouwen afgelopen zaterdag voor de tweede keer fietsten. In Roubaix ging alweer een Italiaanse, Elisa Longo Borghini, als eerste over de finish in het Vélodrome André Pétrieux.

Een week eerder verraste landgenoot Marta Cavalli de Nederlandse Demi Vollering in de Amstel Gold Race. In maart won de Italiaanse wereldkampioen Elisa Balsamo in één week drie koersen op het hoogste niveau, waaronder Gent-Wevelgem. De Belgische Lotte Kopecky, rijdend in Nederlandse SD Worx-dienst, dat wel, zette dit jaar de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen op haar naam.

De ‘Strade’ en ‘de Ronde’ kenden vorig jaar een Nederlandse winnaar, Chantal van den Broek-Blaak en Annemiek van Vleuten, net als ‘Amstel’ en Gent-Wevelgem, beide in 2021 gewonnen door Marianne Vos. ‘Zo blijft het vrouwenwielrennen in ontwikkeling’, zei Van Vleuten na haar tweede plek achter Kopecky in de Ronde van Vlaanderen. ‘Het is niet goed als er alleen Nederlanders winnen.’

Liefst 140 rensters

Zaterdag bij het stadhuis van startplaats Denain stonden liefst 140 rensters aan het vertrek voor de 125 kilometer lange koers over 17 kasseistroken. ‘Een zware koers’, zegt Iris Slappendel, oud-renster, wieleranalist en oprichter van TCA, een internationale vakbond voor vrouwelijke profrenners, ‘en toch rijden bijna honderd rensters hem uit. Ook het aantal dat voor de overwinning rijdt in zo’n grote koers wordt steeds groter.’

Decroix sluit zich daarbij aan. ‘Het vrouwenwielrennen wordt groter en de wereldtop wordt breder.’ Dat is mede de reden waarom de Nederlandse dominantie dit seizoen wat minder is. ‘Nederlandse vrouwen zitten bij niet-Nederlandse ploegen waar ze dit jaar voor Italiaanse vrouwen moeten rijden.’ Zo dankte Longo Borghini van Trek-Segafredo haar zege mede aan haar Nederlandse ploeggenoten Ellen van Dijk en Lucinda Brand, die de Italiaanse eerst op sleeptouw namen en toen ze weg was afstoppend werk deden.

Bij de sinds jaar en dag sterkste vrouwenploeg, het Nederlandse SD Worx, is dan weer de Belgische aanwinst Kopecky de vooruitgeschoven vrouw. Daar staat tegenover dat het eveneens Nederlandse DSM topsprinter Wiebes en Floortje Mackaij – zaterdag zesde – herbergt als Nederlandse azen, en Jumbo-Visma Marianne Vos heeft als onbetwiste kopvrouw.

Positieve coronatest

De 34-jarige regerend wereldkampioen veldrijden en vicewereldkampioen op de weg liet deze maand de Amstel Gold Race schieten om op haar best te zijn voor ‘Roubaix’ waar ze vorig jaar tweede was. Een paar uur voor de start moest ze echter wegens een positieve coronatest afhaken, zij het zonder klachten. ‘Ze was minstens op het podium gekomen’, vertelde haar ploegleider Decroix, ‘want in de slotfase hadden we vier vrouwen vooraan die allemaal voor Marianne hadden kunnen rijden.’

Een klein foutje in de koers, een verkoudheid, een onoplettendheid; het kan in het hedendaagse vrouwenwielrennen zomaar het verschil maken tussen winst en verlies, legt Loes Gunnewijk uit, de Nederlandse bondscoach van de wegrensters. ‘Dat tekent de toenemende professionalisering van het vrouwenwielrennen. Het niveau wordt steeds hoger en de kleinste details moeten meezitten.’

Vorig jaar zaten die mee voor de Nederlanders en stonden Italiaanse vrouwen op de lagere treetjes van het podium. ‘Nu is het andersom', zegt Gunnewijk, ‘maar we staan nog altijd op het podium. Er is geen enkele reden voor bezorgdheid.’ En wie weet keert woensdag of zondag het tij alweer met 27 en 28 Nederlandse rensters aan de start van de Waalse Pijl en Luik-Bastenaken-Luik, vorig jaar gewonnen door Anna van der Breggen en Vollering.

Schaatseffect

Dat Nederlandse rensters niet meer elke keer als eerste over de finishlijn komen, is alleen maar goed, zegt Slappendel. ‘Anders krijg je een schaatseffect: moeten we deze sport wel serieus nemen als één land alles wint?’ Ze ziet tevreden hoe Italië naar Nederland toe groeit. ‘En Italië heeft nog heel veel talent in de opleiding dat eraan komt.’

In Nederland is juist een generatie aan het afscheid nemen om plaats te maken voor Wiebes, Vollering, Mackaij en Lonneke Uneken, het 22-jarige talent van SD Worx. Van der Breggen nam in 2021 afscheid met een imposante erelijst. Ook Van Vleuten had vorig seizoen een topjaar met goud op de olympische tijdrit en zilver op de weg, maar is al 39. Van den Broek-Blaak heeft haar afscheid nog even uitgesteld. ‘Gelukkig’, zegt Slappendel over de nog maar 32-jarige renster van SD Worx, ‘want daarmee laat Chantal aan jongere renners zien dat dit een sport is die je tot op hogere leeftijd kunt doen en dat er dus genoeg tijd is om door te groeien.’