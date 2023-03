Tot slot een kabinetstuk uit Zweden dat ondanks een lelijke fout alle aandacht verdient

Toen onlangs eindredacteur Guus Bosch, een groot schaakliefhebber, met pensioen ging, schreef ik in een afscheidsbericht dat ik me zorgen maakte over de ontschaking van de Volkskrant. Die formulering zou anders zijn geweest als ik had geweten wat de nabije toekomst zou brengen. Nu door de hoofdredactie is besloten dat dit de allerlaatste schaakrubriek is, wankelt een onbreekbaar lijkend bondgenootschap tussen de krant en het koninklijke spel.

Ongetwijfeld zullen af en toe artikelen blijven verschijnen over de winnaars en verliezers van grote toernooien en tweekampen en natuurlijk over de relletjes. Maar ik betwijfel of nog aandacht zal worden besteed aan het spel zelf. Kijk dus nog even goed naar de diagrammen die deze rubriek illustreren. U zou ze kunnen gaan missen.

Die diagrammen horen niet bij een partij uit een toernooi van de buitencategorie. Het toeval wil dat in dit nog prille jaar de opvallendste partijen worden gespeeld door schakers die het publiek amper kent. Een paar weken geleden leverde het kampioenschap van Roemenië een juweeltje op en nu komt uit de Zweedse clubcompetitie een ander kabinetstuk dat ondanks een lelijke fout van de verliezer aandacht verdient.

Blomqvist – Tikkanen

Södertälje 2023

1.e4 c6 2. Pf3 d5 3. Pc3 Lg4 4. h3 Lxf3 5. Dxf3 e6 6. Le2 Lc5 7. 0-0 Pd7 8. exd5 exd5 9. Te1 Pe7 10. Pa4 Ld6 11. d4 Da5 12. Pc3 Pf8?

Als zwart kort had gerokeerd, zou deze partij snel zijn vergeten. Nu komt de slaapverwekkende stelling tot leven.

13. Lh6!

Een uithaal (13 ... gxh6 14. Df6) die zwart niet zag aankomen. Het kleinste kwaad is misschien 13 ... Pe6 14. Lxg7 Pxg7 15. Df6 0-0-0 16. Dxg7 f5, waarna zwart enige compensatie heeft voor de verloren pion.

13 ... Tg8 14. Ld2 Db6 15. Dd3 g6 16. Pa4 Dc7 17. Pc5 b6

Ook na 17 ... 0-0-0 18. b4 is wits aanval sterk.

18. Pa6 Dd7 19. c4 Pe6 20. Lf3 0-0-0 21. Tac1 dxc4

DIAGRAM 1

22. Dxc4

De inleiding tot een spectaculair slot, maar 22. Txc4 is sterker. Zwart is machteloos tegen b2-b4-b5, waarna wits aanval snel doorslaat.

22 ... Pxd4! 23. Dxd4

Op dit dameoffer had wit gerekend.

23 ... Lh2+ 24. Kxh2 Dxd4 25. Txe7 Dd6+

DIAGRAM 2

26. Lf4!

De pointe van wits spel. Zwart kan een stuk met schaak slaan, maar na 26 ... Dxf4+ 27. g3 Dd6 28. Txc6+ Dxc6 29. Lxc6 Td6 30. Lb5 kan hij opgeven.

26 ... Dxe7 27. Txc6+ Kd7 28. Tc7+ Ke8?

In tijdnood stort zwart in. Na 28 ... Ke6 heeft wit niet beter dan 29. Txe7+ Kxe7 30. Pb4, waarna wit met drie lichte stukken tegen twee torens beter, maar nog lang niet gewonnen staat.

29. Lc6+ Td7 30. Pb8 Db4

Zwart geeft op. Na 31. Le5 De1 32. Lf6 zit zijn koning in een matnet.

Lieve lezers, helaas is het me niet gelukt het voorbeeld te volgen van de Engelsman Leonard Barden, de 93-jarige schaakmedewerker van The Guardian. Het ga u goed.