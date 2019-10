Tot haar eigen verbazing speelt tennisster Demi Schuurs de WTA Finals: ‘Het is raar gelopen’

Dubbelpartners Demi Schuurs (links) en Anna-Lena Groenefeld in Shenzen, China. Beeld Getty Images

In 2018 beleefde tennisster Demi Schuurs met zeven titels in het dubbelspel het beste jaar uit haar carrière, en plaatste ze zich met Elise Mertens voor de afsluitende WTA Finals. Via een omweg bereikte de 25-jarige Limburgse opnieuw het officieuze WK voor de acht beste dubbelteams, dit keer met de 34-jarige Anna-Lena Groenefeld. ‘Ik had de Finals al uit mijn hoofd gezet, het leek onbereikbaar.’

Partnerruil is geen zonde in het vrouwentennis, zeker niet voor de specialisten in het dubbelspel. ‘Vreemdgaan met permissie’, zo omschreef Matwé Middelkoop de eeuwige stoelendans in het dubbelspel op zoek naar de ideale – en liefst hoger geplaatste – teamgenoot. Schuurs weet er alles van.

Elise Mertens kondigde eind vorig seizoen aan dat ze zich meer wilde richten op het enkelspel; voor de 23-jarige Belgische werd dubbelen een bijnummer. De ironie wil echter dat Mertens met de Wit-Russische Aryna Sabalenka het beste koppel van 2019 vormde. Schuurs ontmoet haar voormalige compagnon nu bij de WTA Finals in het Chinese Shenzen, in de rode groep met Babos/Mladenovic en de zusjes Chan.

Voelde Demi Schuurs zich niet bedonderd door de vrouw met wie ze in België geregeld traint? ‘Vreemd is het wel’, vertelt Schuurs, telefonisch vanuit Shenzen. ‘Elise heeft dit jaar zelfs vaker gedubbeld dan ik, terwijl ze tegen mij zei dat de single haar prioriteit zou zijn. Ze dubbelt beter dan ooit. Zo gaan die dingen, ik weet niet wat in haar programma is veranderd. We hebben in Wuhan al tegen elkaar gespeeld, Elise en ik blijven vriendinnen.’

Onrustige periode

Schuurs is het gewend om zich aan meerdere partners aan te passen. Dit seizoen zou ze met de even extraverte als excentrieke Bethanie Mattek-Sands dubbelen. ‘Het is raar gelopen. Na twee toernooien bleek Bethanie niet fit genoeg en moest ze twee operaties ondergaan. Het was een onrustige periode, ik zat zonder partner met grote toernooien in Indian Wells, Miami en Dubai voor de boeg. Ik moest telkens last minute iemand vinden om mee te spelen.’

De Duitse routinier Groenefeld toonde zich bereid om het seizoen af te maken met Schuurs. Na een lange inhaalrace veroverden ze de laatste plek in Shenzen. ‘Ik had de Finals al uit mijn hoofd gezet. We begonnen in mei, diverse grote toernooien waren al geweest. En nu zitten we na vijf finales toch in Shenzen. Vorig jaar had ik zeven titels in tien finales, dat seizoen was nauwelijks te overtreffen.’ En lachend: ‘Anna-Lena en ik zeiden al tegen elkaar: de andere teams hebben al titels gewonnen, de laatste moet dan voor ons zijn.’

Toch moest Schuurs voor komend seizoen opnieuw een andere partner vinden, omdat Groenefeld haar afscheid aankondigde. En daar inmiddels schoorvoetend op terugkwam. ‘Anna-Lena twijfelt wat ze gaat doen, ik wilde graag zekerheid. Ik heb soms pech gehad, maar het komt ook omdat ik vaak met partners speelde die ook goed presteerden in het enkelspel. Zij zeggen eerder af voor het dubbelspel.’

Olympische droom met Kiki Bertens? Een olympische medaille bij de Spelen van Tokio in 2020 is de ultieme droom van tennisster Demi Schuurs. Daarvoor heeft ze de hulp nodig van Kiki Bertens, met wie ze ook al dubbelde in de WTA Tour. Maar Bertens mag van de Internationale Tennis Federatie (ITF) alleen deelnemen aan de Spelen als ze voor Nederland uitkomt in de Fed Cup. Bertens heeft het landentoernooi de laatste twee jaar overgeslagen, in februari wordt op een gravelbaan in Den Haag het duel met Wit-Rusland gespeeld. Schuurs: ‘Ik hoop natuurlijk dat Kiki meedoet, anders kan ze niet naar de Spelen. Eind dit jaar zouden we het bespreken. Ik denk dat wij het gedroomde dubbelteam zijn voor Tokio 2020. Ik weet zeker dat Kiki en ik om de medailles kunnen spelen.’

Scepsis

Schuurs ontwikkelde zich met haar snelle handen en een perfecte oog-handcoördinatie als de ideale speler aan het net. Zij gedijt daarom bij een vrouw die met veel druk van achteruit kan spelen, zoals Mertens in 2018 en Groenefeld dit seizoen. ‘Ik zoek ook een normale vrouw, niet arrogant, iemand bij wie ik mezelf kan zijn. Met Anna-Lena kon ik gericht op het dubbelspel trainen en heb ik ook buiten de baan een goed contact.’

Het is niet vanzelfsprekend in een circuit met een beperkte solidariteit, ervoer Schuurs. En ze heeft de partners nog niet voor het uitzoeken. Toch riep haar keuze voor 2020 de nodige scepsis op; is de 44-jarige Kveta Peschke niet te oud? ‘Voor veel mensen is het verrassend, ik zocht een ervaren speelster naast mij.

‘Kveta behoort nog altijd tot de toptwintig en viel dit jaar net buiten de Finals. Ik train geregeld met Kveta, haar man fungeert ook als coach. Ze heeft een positieve instelling en kan gemakkelijk relativeren. Op dat gebied kan ik me nog verbeteren, ik blijf soms hangen in frustraties.’

Broekpak

De zwaarste opdracht heeft Schuurs al voltooid bij de immer met glamour omgeven presentatie van de deelneemsters. Demi op de catwalk in een galajurk? Ze vond het vreselijk, bij haar debuut vorig jaar. ‘Ik ben echt chagrijnig gaan shoppen, nu was ik binnen een half uur klaar. En hoefde ik ook geen hoge hakken meer aan. Ik loop liever in een trainingspak op de club dan in een jurk op een gala. Dat ben ik niet, het past niet bij me.’

Ze maakt geen geheim van haar geaardheid, de lesbische Schuurs zegt nog nooit een jurk te hebben gedragen. Bij de gala-avond voor de deelnemers aan de WTA Finals in Shenzen presenteerde Schuurs zich in ‘een vrouwelijk broekpak’.

Ze tennist ook niet in een rokje, maar draagt altijd sportbroeken. De tennissport heeft geen ambassadeur nodig als de Amerikaanse voetbalster Megan Rapinoe om de homofobie uit te bannen, stelt Schuurs. ‘Homoseksualiteit wordt geaccepteerd, je kunt er openlijk en vrij over praten. Natuurlijk valt mijn kleding op, maar iedereen weet nu wie ik ben. Het is voor mijn partners nooit een probleem geweest.’

Zondag trachtte ze in Shenzen met vader en oud-handballer Lambert Schuurs nog te kijken naar de Klassieker tussen Ajax en Feyenoord, al is Perr Schuurs nog steeds ‘het broertje van Demi’ en zat hij bij Ajax op de bank. ‘Ik ben altijd Ajax-supporter geweest, ik was blij dat Perr naar Ajax ging. Mooi om te zien hoe hij zich ontwikkelt, Perr is een echte kerel geworden. Hij staat ook niet bij mij in de schaduw, voetbal is nu eenmaal meer volkssport dan het damesdubbel in het tennis.’