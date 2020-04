Topzwemmers weer te water - of deden ze dat al?

Synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer maakten al gebruik van de faciliteiten in Zeist. Beeld François-Xavier Marit / AFP

Tegen de regels van sportkoepel NOCNSF in gebruikte zwembond KNZB haar eigen bad in de bossen bij Zeist om te trainen in de weken dat de openbare zwembaden door de coronacrisis gesloten waren voor topsporters.

Technisch directeur van de KNZB André Cats wil niet ingaan op de vraag wat er precies gebeurde in het zwembad op het KNVB-complex. ‘Het klopt dat wij daar een zwembad hebben. Ik ben eindverantwoordelijk, dus ik weet wat daar wel of niet gebeurt. Maar ik ga daar niks over zeggen. Het ligt nu eenmaal heel gevoelig.’

Cats zei eerder in deze krant dat de zwemmers op creatieve manieren het water hebben gezocht, onder meer via privézwembaden. Het is voor toppers essentieel dat ze ‘watergevoel’ behouden. Over trainen in Zeist werd niets gezegd. Cats liet zich eerder in deze krant kritisch uit over het besluit van NOCNSF om de accommodaties voor topsporters op 15 maart volledig op slot te gooien. De wedstrijdzwemmers waren toen net in een klooster in Drachten aangekomen waar ze in afzondering konden verblijven en trainen.

De zwemmers moesten al na één dag uit Drachten vertrekken toen technisch directeur van NOCNSF Maurits Hendriks bekend maakte dat alle topsportaccommodaties voorlopig werden gesloten. ‘Achteraf denk je misschien: we hadden in Drachten moeten blijven. Wat mij betreft is het slot er te rigoureus op gegaan. Nu zitten we met de gebakken peren’, zei Cats op 15 april in de Volkskrant.

Die opmerking verbaasde een anonieme tipgever, die meldde dat er gezwommen werd in het KNZB-zwembad in Zeist, dat op het KNVB-terrein in de bossen ligt. De topsporters uit het High Performance Team zouden bijna elke dag in het zwembad in Zeist aan het trainen zijn onder leiding van de KNZB-coaches en met medeweten van sportkoepel NOCNSF.

Een bezoek aan het KNVB-complex op vrijdag 17 april maakt duidelijk dat er inderdaad wordt getraind in het bad van de zwembond. Op die middag liggen synchroonzwemsters Noortje en Bregje de Brouwer in het water. Bondscoach synchroonzwemmen Esther Jauma zegt later telefonisch dat er niet in een zwembad getraind wordt. Wat er dan in Zeist gebeurde? ‘Sorry, daar kan ik niets over zeggen.’

Ook de bondscoach van de zwemmers van het nationaal trainingsinstituut in Amsterdam, Mark Faber, wil niet ingaan op de vraag of zijn zwemmers ook gebruik konden maken van het bad in Zeist.

Fabers belangrijkste pupil, schoolslagspecialist Arno Kamminga, zegt dat hij sinds de laatste training in Drachten niet meer in het water heeft getraind. De tweevoudig Europees kampioen kortebaan had geen zin om in een klein privézwembad te trainen. ‘Dan heb je geen 25- of 50-meterbad. Ik zie de toegevoegde waarde niet van één of twee keer per week in een te klein bad. Ik doe het liever goed of ik doe het niet’, aldus Kamminga die zich voor de coronacrisis had ontpopt als een olympische medaillekandidaat.

Andere topzwemmers hebben wel geëxperimenteerd met kleine baden. Olympisch kampioen Sharon van Rouwendaal probeerde in Frankrijk, waar ze woont, te trainen in een klein zwembad in de tuin. De langeafstandszwemster kreeg verschillende aanbiedingen van mensen die hun privézwembad aan haar beschikbaar wilden stellen. Ze ging er niet op in uit angst voor een boete als ze tijdens de lockdown in Frankrijk te ver van huis zou zijn. Daarom zette ze een bad neer en bond ze haar voeten aan de kant vast om te kunnen zwemmen.

Olympisch kampioenen Ferry Weertman en Ranomi Kromowidjojo, die samenwonen, hebben ook een zwembad in hun tuin gezet. Het kleine bad met stroming werkte nog niet optimaal omdat de stroomsnelheid nog niet goed bij de wensen paste van de twee topzwemmers.

Nu het kabinet vorige week heeft besloten dat topsporters onder strikte veiligheidsprotocollen voorzichtig de training weer op kunnen pakken, is improviseren niet meer nodig. Voor alle baden waar de nationale zwemselecties trainen, heeft de KNZB regels bedacht om op een verantwoorde manier te zwemmen. De zwemmers gaan bijvoorbeeld met één zwemmer per baan beginnen, zodat er voldoende afstand wordt gehouden. Voordat de zwemmers te water mogen, moet het protocol worden goedgekeurd door het RIVM.

Het bad in Zeist kan ook weer officieel open voor de waterpoloërs, die daar normaal gesproken trainen.