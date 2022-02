Topzwemmers mogen van bond niet meedoen aan lucratieve zwemcompetitie

Beeld van deelnemers aan de International Swimming League in Napels, oktober vorig jaar. Beeld Giorgio Scala / Deepbluemedia / Insidefoto

Zwembond KNZB verbiedt de nationale topzwemmers om dit jaar mee te doen aan de commerciële zwemcompetitie International Swimming League ISL. Technisch directeur André Cats nam dat besluit omdat de kalender van de ISL niet goed aansluit op andere toernooien, zoals de Europese en mondiale titelstrijd. ‘We juichen commerciële initiatieven toe, maar het moet wel passen. Dit matcht absoluut niet met de EK en WK, dus nemen we zwemmers in bescherming’, zegt Cats.

Alle sporters die in een bondsprogramma trainen, krijgen een verbod op deelname. De zwemmers die bij verenigingen trainen, wordt het ook lastig gemaakt om mee te doen. Zij dreigen uitgesloten te worden van internationale titeltoernooien als hun voorbereiding daarop in de ogen van de bond wordt verstoord door de ISL.

Volgens rechtsgeleerde Ben Van Rompuy van de Universiteit Leiden, die gespecialiseerd is in mededingingsrecht, mag de KNZB maatregelen nemen om een goed functionerende kalender te beschermen. Maar een algemeen verbod voor deelname, zonder enig vorm van maatwerk, gaat volgens hem te ver. ‘Dit gaat verder dan wat noodzakelijk is en is daarom in strijd met de mededingingsregels. Je moet andere partijen een voldoende kans geven om te concurreren. Als zwemmers hier actie tegen willen ondernemen, hebben ze een goede zaak.’

Schaatsers gedreigd voor het leven te schorsen

Van Rompuy stond schaatser Mark Tuitert en shorttracker Niels Kerstholt bij in hun zaak tegen de internationale schaatsbond ISU. De ISU dreigde schaatsers voor het leven te schorsen als ze aan de commerciële wedstrijd Icederby mee zouden doen. Zowel de Europese Commissie als het Europese Hof stelde vast dat de ISU in strijd handelde met het mededingingsrecht.

André Cats is niet bang voor een zaak. Zijn actie is vooral bedoeld als pressiemiddel in de hoop dat er alsnog aanpassingen komen. ‘We doen graag mee. Maar het is ook in het belang van sporters dat het in hun schema past.’

Zwemmer Thom de Boer vindt het statement van de bond te ver gaan. ‘Ik vind het een beetje overdreven om het niet door te laten gaan vanwege de drukke kalender. Vorig jaar was het ook druk met alle World Cups en inhaalwedstrijden. Daar koos de bond toen zelf voor.’

De 30-jarige sprinter bereikte buiten het bondsprogramma via een vereniging de wereldtop. Hij trekt zich niks aan van het dreigement dat hij uitgesloten kan worden van belangrijke toernooien. Hij zal zich opnieuw inschrijven voor de ISL. Vorig jaar deden 15 Nederlandse zwemmers eraan mee. ‘Je zwemt daar week in week uit tegen de wereldtop. Als je van de tien keer dat je tegen ze zwemt, vijf keer in de buurt van ze zit, inspireert dat. Waarom zou je dan nog van de beste jongens moeten verliezen op een eindtoernooi? Voor mij was het de ideale voorbereiding.’

Begint in juni

De eerste ronde van de ISL wordt in juni georganiseerd. Dan staan ook de wereldkampioenschappen in Boedapest op het programma. Dat toernooi zou eerst in Japan worden georganiseerd, werd uitgesteld door corona maar gaat nu toch door in Hongarije.

De Boer zal het eerste duel aan zich voorbij laten gaan omdat hij graag op de WK wil zwemmen. Zijn afmelding heeft financiële consequenties. Wie dit jaar meer dan één weekend mist, krijgt geen salaris van de ISL en moet alleen op prijzengeld teren. Daardoor zitten zwemmers nog meer vast aan hun deelname.

De ISL is een belangrijk zakcentje geworden voor topzwemmers. De Boer, die naast zijn zwemcarrière werkt als financieel analist, zwom vorig jaar bijna een halve ton bij elkaar.

Russisch-Oekraïense miljardair

De mooie beloftes worden alleen niet altijd waargemaakt. Betalingen aan zwemmers waren vaak te laat. Organisatorisch gaat er nog een hoop mis bij de competitie, die wordt gefinancierd door de Russisch-Oekraïense miljardair Konstantin Grigorishin.

De zakenman, die zijn fortuin verdiende in de gasindustrie, vernieuwde de zwemsport door zwemmers in teams tegen elkaar te laten strijden in futuristische zwemarena’s onder luide beats en een lichtshow.

In Eindhoven was het spektakel afgelopen najaar te zien bij de play-offs en de finale. Pas na zware ‘politieke’ gevechten, zoals de KNZB het noemt in een statement, werd de locatie voor de finale bekendgemaakt. Waar wedstrijden komend jaar gehouden worden is nog niet duidelijk, behalve dat het in juni ‘ergens in Noord-Amerika’ zal zijn.

Zwemster Kira Toussaint hoopt dat ze alsnog mee kan doen, ondanks dat ze de opstelling van de bond begrijpt. Toussaint is groot fan van het showzwemmen in teams. ‘Toen we de brief kregen over dit besluit leek dat wel heel heftig. Maar ik snap het wel. Ik mag elke dag in de structuur van de bond trainen, dat geld komt vanuit de overheid en dat is om medailles te winnen.’