Topvolleybalcoach Vera Koenen: ‘Ga niet te vroeg uit Nederland weg’

Ze heeft als coach van de sinds woensdagavond vijfvoudig landskampioen Sliedrecht Sport een jaar goed om zich heen gekeken. Voor Vera Koenen, als spelverdeler goed voor 298 interlands, staat vast dat grote talenten direct na hun opleiding best een jaar of twee in de Nederlandse eredivisie kunnen aanschuiven.

Er valt, zeker bij haar oppermachtige Sliedrecht, nog genoeg te leren. ‘Wij kregen dit jaar Sarah van Aalen en Demi Korevaar over uit het Talent Team van Papendal. Ik hoor dat er bij dat Talent Team wordt gezegd: joh, je hebt niks te zoeken in de eredivisie, jij moet naar het buitenland. Dan spreek je over meiden van 18 jaar, hè. Dan ben je nog niet sterk en stevig genoeg om die stap te maken.’

Heb geduld, zegt Koenen die zelf ooit van topploeg Sneek werd getransfereerd naar Frankrijk. ‘Het is fijn in het buitenland, als je weerstand hebt overwonnen, als je weet hoe het werkt. Aan Sarah en Demi merk je dat het verwachtingspatroon dat zij hebben, niet helemaal uitkomt. Want eigenlijk stonden ze, bij Sliedrecht, niet eens lekker in de basis. Eigenlijk, zullen ze erkennen, valt dat eredivisieniveau best mee. Want het is hoger dan jij op dat moment zelf aankunt.’

De twee, Van Aalen nu als spelverdeler (‘met de prachtige handen’) in de basis en Korevaar als invaller op het midden, zullen volgens hun coach erkennen dat ze dit jaar bij de kampioensformatie uit het havenstadje aan de Merwede ‘toch heel veel stappen’ hebben gemaakt. En dat in de hier en daar stevig afgekraakte eredivisie.

Koenen, in een bijna hartstochtelijk pleidooi: ‘Als talent van 20 heb je nog steeds de volleybalwereld aan je voeten. Dan kun je nog steeds alle kanten op in Europa. Ga gewoon niet te vroeg uit Nederland weg. Je krijgt teleurstellingen en je eigen niveau gaat niet vooruit.

Verpieteren in Duitsland

‘Tuurlijk, enkele daargelaten, de Celestes Plak van deze wereld, die kunnen op jonge leeftijd bij buitenlandse topclubs terecht en die redden het. Maar je hebt ook heel veel talenten die daar net onder zitten. En dan verpieter je in zo’n team in Duitsland of België. Ver weg van Nederland, ver weg van je ouders. Als het dan een beetje tegenzit, of je speelt niet, dan zit je daar alleen op je kamer. Dat is niet altijd even prettig.’

Zulke beslissingen, op een te jonge leeftijd de grens over naar een ander land, komen voort uit het klimaat in volleyballand Nederland. Koenen, nog een keer, nu echt op waarschuwende toon: ‘Als jij als talent van 16 jaar op Papendal komt en er wordt heel veel tegen jou gezegd: die eredivisie is slecht, daar moet je niet zijn. Dan denk je na twee jaar: daar moet ik niet zijn.’

Zij zou het anders doen. ‘Je kunt ook een andere boodschap meegeven aan je talenten. En daar pleit ik voor bij de opleiders daar, dat is niet alleen Julien van de Vyver. Er zijn ook anderen. Dan pleit ik voor de eredivisie als tussenstap. Maar dan moeten de andere clubs wel aanhaken bij onze aanpak.’

Sliedrecht Sport, de kampioen van 2012, 2013, 2017, 2018 en sinds woensdagavond van 2019, werd deze winter door de Amerikaan Jamie Morrison, de bondscoach van de nationale vrouwenploeg, geprezen om de professionele aanpak. Wat hem betreft zouden meer clubs in Nederland het zo moeten doen.

Koenen: ‘Wij trainen vijf keer per week. Wij hebben een professionele staf. In 2006 heb ik deze club gered van degradatie, maar daarna hebben ze een professionele organisatie opgebouwd met alle voorzieningen die bij topvolleybal horen.’

Rechercheur in Heemstede

Zij heeft haar werk als rechercheur met een derde teruggeschroefd, van 36 naar 22 uur. In de middaguren rijdt ze uit Heemstede naar Sliedrecht. Daar heeft ze twaalf speelsters ter beschikking. Koenen liet zich vorig jaar verleiden de stap te zetten. ‘We speelden met VC Spaarnestad tegen Sliedrecht. De voorzitter, Cees Boer, zei dat Matt van Wezel ging stoppen als coach. Ik zei, oké, maar Heemstede is nog steeds heel ver. Maar na een nacht slecht slapen ben ik de dag erna toch in gesprek gegaan met Sliedrecht. Het was toch gaan kriebelen. Het was gewoon te leuk. Ik ben een Peter Murphy-adept, van de mentale processen, van eenheid, hechtheid, van zelfdenkende en sturende speelsters, van zaken uitspreken en weer lachend de kleedkamer verlaten.’

Dat heeft ze allemaal bereikt. Volgend seizoen wil ze langer meedoen in de Europa Cup. Over inschrijving voor de Champions League wordt nagedacht. ‘Een half jaar alles op Europees volleybal zetten, daar lopen onze meiden warm voor.’