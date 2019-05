Topvoetbal in Europa nog nooit zo lucratief; enorm verschil tussen topcompetities en de rest

President Florentino Perez van Real Madrid naast de prijzenkast van zijn club. Beeld Real Madrid via Getty Images

Clubs in de vijf rijkste landelijke competities strijken daar de helft van op. De ploegen in de Engelse Premier League zijn met 5,4 miljard de absolute grootverdieners. Dat blijkt uit onderzoek van accountant- en consultancyorganisatie Deloitte.

De Nederlandse eredivisieclubs verdienden samen 495 miljoen euro: nog geen tiende van dat van de clubs in de hoogste Engelse divisie. Het grote verschil zit in de televisierechten. Clubs uit de Premier League verdienden hier 3,2 miljard euro aan. Met 89 miljoen blijft de eredivisie fors achter.

Real Madrid, dat vorig seizoen de Champions League won, staat in de ranglijst van clubs op nummer 1 met ruim 750 miljoen euro aan inkomsten. De laatste keer dat Ajax in de lijst voorkwam was het seizoen 1996/97 toen het team net als dit seizoen de halve finale van de Champions League haalde. Welke sprong Ajax’ maakt door deze goede prestaties in deze topcompetitie zal pas blijken in het volgende Deloitte-rapport.

De miljardeninkomsten zijn belangrijk voor de sportieve resultaten, aangezien clubs met dat geld de beste spelers aankopen. De twee grootste Europese competities kennen dit jaar enkel Engelse finalisten. Woensdag stonden Arsenal en Chelsea in de finale van de Europa League. Zaterdag volgen Liverpool en Tottenham Hotspur in de eindstrijd van de Champions League. Al deze teams staan in de toptien van clubs met de meeste inkomsten die Deloitte eerder dit jaar bekend maakte.

Deloitte concludeert dat ‘clubvoetbal in Europa financieel nog nooit zo sterk is geweest’. Clubs weten steeds weer nieuwe en grotere inkomstenbronnen aan te boren.

Engelse clubs bijvoorbeeld profiteerden van 8 procent hogere recettes aan de kassa en televisierechten, terwijl de merchandise steeg met 12 procent. De vijf Engelse deelnemers aan de Champions League verdienden door deze topcompetitie ook nog eens 80 miljoen euro extra.

De financiële kracht is volgens Deloitte ook een gevolg van het financiële fair play-beleid van voetbalorganisatie Uefa. Hierbij is de lange termijn belangrijk en mogen clubs zich niet langer vertillen aan spelerssalarissen en transfersommen, op straffe van uitsluiting. Dat heeft volgens Deloitte zijn vruchten afgeworpen.

Waardevolste clubs

KPMG, concurrent van Deloitte, maakte eerder deze week een ranglijst van meest waardevolle clubs in Europa bekend. Nummer 1 is opnieuw de Spaanse grootmacht Real Madrid met een waarde van 3,2 miljard euro, gevolgd door Manchester United uit Engeland. Ook in deze ranglijst staan de vier Engelse finalisten van de Europese competities in de toptien.

Ajax staat 27ste met een waarde van 315 miljoen. Dat is een stijging van 12 procent ten opzichte van een jaar eerder. KPMG-woordvoerder Andrea Santori zegt dat in de ranglijst van in totaal 32 clubs het aandeel van de clubs uit de vijf kleinere competities steeds verder daalt.

De vijf rijkste competities hebben 27 van de 32 rijkste clubs. Rusland, Turkije, Portugal, Nederland en Schotland de overige vijf, waaronder dus Ajax.

De grootste stijgingen in waarde boekten in de afgelopen drie seizoenen Olympique Lyonnais (+150 procent) en Tottenham Hotspur (+110 procent). De grootse daling was er voor AC Milan.

Gemiddeld steeg de waarde van de clubs in de ranglijst van KPMG afgelopen drie seizoenen met 35 procent.