Toptennisser Zverev breekt quarantaine-belofte

Alexander Zverev. Beeld Reuters

De 23-jarige Zverev speelde ruim twee weken geleden op het vriendschappelijke toernooi van Novak Djokovic, de zogeheten Adria Tour. Bij de wedstrijden in Belgrado raakten meerdere tennissers en begeleiders besmet met het coronavirus. Djokovic bleek het virus zelf ook te hebben.

Er werd geen afstand gehouden tussen spelers omdat de regels in Servië dat niet opleggen. De tennissers knuffelden aan het net en werden in een nachtclub vastgelegd op video terwijl ze aan het limbodansen waren. De beelden zorgden voor een stortvloed aan verontwaardiging vanuit de sportwereld. De rol van Djokovic als voorzitter van de spelersraad van de ATP werd bekritiseerd en verdere wedstrijden in de Adria Tour werden afgelast.

Op het toernooi raakten de spelers Grigor Dimitrov, Borna Coric, Viktor Troicki en Novak Djokovic zelf besmet, net als een aantal begeleiders. Sommige besmettingen kwamen later pas aan het licht. Na twee eerdere negatieve uitslagen bleek oud speler Goran Ivanisevic, een van de coaches van Djokovic, toch besmet te zijn met het virus.

Zverev, die negatief werd getest, beloofde uit voorzorg toch in quarantaine te gaan. In een verklaring op sociale media zei de nummer zeven van de wereld dat het hem vreselijk speet dat hij mogelijk mensen in gevaar heeft gebracht door op het toernooi van Djokovic te spelen.

Nick Kyrgios, de Australische speler die bekendstaat om zijn wangedrag op de baan, spreekt zich tijdens de coronacrisis fel uit tegen collega’s die de grenzen van de coronaregels opzoeken. De tenniswereld maakt hem op dit moment ‘pissig’. Kyrgios laat zich dit jaar van een andere kant zien. In januari kreeg hij al veel lof door enorme geldbedragen in te zamelen voor de mensen die zijn getroffen door de verwoestende bosbranden in Australië.