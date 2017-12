Topsprinter Justin Gatlin ontslaat coach na 'aanbieden doping' aan Britse undercoverjournalisten

Ik kan je niet openlijk in aanwezigheid van vijf mensen zeggen dat dit de dagelijkse praktijk is. Dit is waar de atletiek om draait Robert Wagner in The Telegraph

Wagner, die al 30 jaar werkzaam is in de atletiek, zou volgens de krant hebben gezegd dat doping 'een dagelijkse situatie' was in zijn sport, en zijn 'expertisegebied'. Hij opereerde in het geheim, bekende hij. 'Ik kan je niet openlijk in aanwezigheid van vijf mensen zeggen dat dit de dagelijkse praktijk is. Dit is waar de atletiek om draait.'



De Oostenrijker sprak over Gatlin, die tweemaal een schorsing wegens doping uitzat, en diens coach Mitchell, een voormalige topsprinter die eveneens wegens doping is geschorst. 'Denk je dat Justin die niet doet? Denk je dat Dennis Mitchell dit niet doet? Iedereen doet het', aldus de voormalige manager van vele Oost-Duitse topatleten en de gedrogeerde oud-topsprinter Ben Johnson.



Gatlin vertelde de undercoverjournalisten aanvankelijk dat Wagner tegen een vergoeding al vijf jaar hand en spandiensten voor hem verrichte, maar hij ontkende een nauwe samenwerking nadat de verslaggevers zich bekend hadden gemaakt. Hij benadrukte dat sinds zijn rentree in 2010 niet positief is getest. Op Instagram verklaarde hij: 'Ik was geschokt en verrast toen ik hoorde dat mijn coach ook maar iets te maken zou hebben met deze beschuldigingen. Ik heb hem direct ontslagen. Alle juridische opties liggen nu op tafel, ik laat niemand leugens over mij verspreiden. Ze gaan van mijn advocaat horen.'