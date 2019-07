Topsprinter Groenewegen mikt nu op de Champs-Élysées

Elia Viviani (Italië), Peter Sagan (Slowakije), Caleb Ewan (Australië) en Dylan Groenewegen tijdens de eindsprint in Nîmes. Beeld BELGA

Topsprinter Dylan Groenewegen blijft vooralsnog staan op één zege in de Tour de France, die in Chalon-sur-Saône. Net als in Toulouse was het Caleb Ewan die hem dinsdag in Nîmes te snel af was. In de elfde etappe drukte de Australiër het wiel net voor de Amsterdammer over de streep, in de zestiende etappe wurmde de Italiaan Elia Viviani zich er nog tussen. Ewan is nu met twee zeges de voorlopige sprintkoning in de Tour. ‘Ik wil niet zeggen dat ik de beste ben, maar wel de meest constante.’

Groenewegen baalde van zijn derde plek. Hij was naar eigen zeggen opgehouden door een bokspartijtje met Alexander Kristoff. ‘Ik wou dat hij weg ging, maar dat gebeurde niet.’ Op het moment dat hij voluit wilde gaan, kwam Ewan voorbij. ‘Dat was te kort voor de finish.’ Ook de aanloop naar de laatste kilometer was volgens hem niet naar wens verlopen. Nadat zijn ploeggenoot Mike Teunissen zich opzij zette, kwam hij snel op de tweede plek te zitten. ‘We kwamen te vroeg.’ Groenewegen zei Wout Van Aert te missen, als hardrijder in de slotfase. De Belg viel vorige week uit na een val in de tijdrit in Pau.

Hij heeft nu zijn zinnen gezet op de afsluitende rit zondag op de Champs-Élysées, die hij in 2017 al een keer won, ook toen na een schouder-aan-schoudergevecht met Kristoff. Hij herinnerde eraan dat hij Ewan al meermalen heeft verslagen. Hij probeerde voor zichzelf de druk voor Parijs weg te houden. ‘Ik hou me eraan vast dat ik een etappe binnen hebben. Dat kunnen veel jongens niet zeggen.’