Topsporters moeten fit blijven, maar waarvoor?

Sifan Hassan traint op dit moment gewoon door, al ligt haar wedstrijdschema overhoop. Beeld ANP/VI Images

De nationale zwemploeg had net haar intrek genomen in een klooster in Drachten om afgesloten van de buitenwereld te trainen. Maar de lakens werden na één nacht slapen alweer van de bedden getrokken. Ook afgezonderd trainen is niet afdoende in de strijd tegen het coronavirus. Zondag besloot technisch directeur van NOC*NSF Maurits Hendriks dat alle accommodaties waar topsport wordt bedreven, voorlopig dicht gaan.

Minister Bruins kondigde zondagmiddag aan dat ook de breedtesport op slot gaat. Alle sport- en fitnessclubs sluiten in ieder geval tot en met 6 april hun deuren. De KNVB adviseert ook profclubs om de faciliteiten te sluiten. Daarmee is de georganiseerde sport in Nederland volledig tot stilstand gebracht en ligt de topsport plat. ‘Onze zwemmers gaan naar huis. Het is klaar. Wij hebben geen mogelijkheden meer om te trainen. Wij doen even helemaal niks meer’, zegt André Cats, technisch directeur van zwembond KNZB.

Cats dacht dat de zwemmers in een aangepaste vorm toch door konden trainen. Eerst was er nog hoop dat het Pieter van den Hoogenband Zwemstadion in Eindhoven, één van de twee locaties waar de Nederlandse topzwemmers trainen, nog gebruikt kon worden. Er werd een hygiëneprotocol ingevoerd, zoals een verbod op het gebruik van kleedkamers en de douche, maar al snel voldeed dat ook niet meer.

Daarop verhuisden de topzwemmers zaterdag naar Drachten waar een voormalig klooster onderdak bood. De zwemmers hadden daar hun eigen ‘cel’, een simpele kamer met bed. Voor de trainingen gingen ze naar zwembad De Welle in Drachten waar ze het hele zwembad voor zichzelf hadden. De krachttrainingen zouden in ijsstadion Thialf in Heerenveen plaatsvinden.

Na één zwemtraining zat het er alweer op toen NOC*NSF besloot dat alle locaties moesten sluiten. De zwemmers werden zondag weer naar huis gestuurd en kregen de boodschap van hun bond om een veilige plek op te zoeken om de komende weken door te brengen. Cats: ‘Het klinkt moedeloos stemmend. We zien onze dromen uiteen spatten. We hebben geprobeerd de boel aan de gang te houden. Maar als onze moederkoepel op basis van veel ingewonnen expertise zegt dat dit moet stoppen, dan doen we dat. Wij snappen de noodzaak allemaal. Dit is een goede keuze.’

Veel topsporters moeten nu een andere manier vinden om fit te blijven. Al is het de vraag waarvoor precies. De komende weken zijn nagenoeg alle wedstrijden afgelast. Veel olympische kwalificatietoernooien zijn uitgesteld. Vooral de atleten die een accommodatie nodig hebben om hun sport te beoefenen, zoals zwemmers, volleyballers en turners, zijn de dupe. Nationaal sportcentrum Papendal zit ook op slot.

Gelijk speelveld

Maurits Hendriks hoopt dat de rest van de wereld het voorbeeld van Nederland volgt om een ‘level playing field’, een gelijk speelveld, te behouden. Het verschil in de manier waarop sporters zich wereldwijd voorbereiden op de Olympische Spelen – als die al doorgaan dit jaar – is op dit moment groot. Het coronavirus manifesteert zich niet in alle landen op hetzelfde moment.

Er zijn volgens Hendriks sporters die hebben geprobeerd naar het buitenland te vluchten omdat daar nog wel goed getraind kan worden. Die situatie verandert echter met de dag. Tweevoudig wereldkampioene Sifan Hassan traint nog wel volop door. Ook haar wedstrijdschema ligt overhoop. De WK halve marathon in Polen op 29 maart zou haar eerste wedstrijd van dit jaar worden, maar die is afgelast.

Hassan zit momenteel met haar coach Tim Rowberry in Ethiopië waar ze met haar trainingsmaatje Yomif Kejelcha traint. Hassan verblijft bij familie. ‘Wij kunnen op dit moment nog gewoon door trainen’, zegt Rowberry. ‘Zelfs als ze het trainingscomplex van Kenenisa Bekele sluiten vanwege het virus, kunnen we nog trainen. Er zijn genoeg afgelegen weggetjes waar we ver weg van andere mensen kunnen lopen.’

Hassan gaat na Ethiopië waarschijnlijk weer terug naar haar thuisbasis in het Amerikaanse Oregon, al weet haar coach nog niet of de boel nog wel open is. Ook in Amerika zet het coronavirus de boel op zijn kop.

Ondertussen zijn er her en der online-initiatieven ontstaan tussen atleten om vanuit huis te trainen. De zwembond heeft daar ook ideeën over, maar wil iedereen nu eerst de tijd geven om te verwerken wat er op dit moment aan de hand is. André Cats: ‘Eerst moet het besef indalen dat onze route op dit moment even stopt. Daarna komen er ongetwijfeld weer plannen over hoe we wel op een verantwoorde manier kunnen trainen.’