Topsportafdeling NOC*NSF ondergaat transformatie: sleutelfiguren Bijl en Van Commenée vertrekken

Meer dan 'een ander thuis zoeken' wil Van Commenée niet kwijt over zijn gevoelens over het performance team

Enkele weken geleden diende hij zijn ontslag in. 'Een ander thuis zoeken' is volgens Van Commenée de reden om zijn heil elders te zoeken. Meer wil hij niet kwijt over zijn gevoelens over het achttien koppen tellende performance team dat sinds kort wordt aangevoerd door Hendriks en diens secondant Francesco Wessels, een ex-militair.



Van Commenée (59) en Bijl (51) zijn zielsverwanten die veel van de stemming in de topsportafdeling van NOC*NSF bepaalden. Van Commenée, op Papendal teruggekeerd in 2014, was de technisch directeur achter het Britse atletieksucces (vier goud) bij de Spelen van Londen (2012) en is sindsdien financieel onafhankelijk. 'Ik moet niks', is zijn opvatting over zijn persoonlijke toekomst.