Topspits Van Nistelrooij moet meestercoach worden: ‘Het wordt dansen op een dun koord’

Ruud van Nistelrooij tijdens een training van Oranje voor het EK. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Veel geslaagde voorgangers heeft Ruud van Nistelrooij niet. Ja, de enige coach die het Nederlands elftal naar een hoofdprijs leidde, Rinus Michels, was een spits. En Johan Cruijff begon zijn loopbaan als spits, maar past niet in het vakje ‘pure goalgetters’ waarin de oud-spits van PSV, Manchester United en Real Madrid geplaatst dient te worden. Cruijff was dirigent en alleskunner, al in voetbaltenue een trainer.

Marco van Basten hoort wel in die categorie. Hij was de beste, pure Nederlandse spits en in die zin ook verantwoordelijk voor het bezoedelen van het aanzien van oud-topspitsen als trainer.

Van Basten begon als bondscoach met de nodige overtuiging, maar oogde steeds meer verdwaald, machteloos, op het eind zelfs radeloos. Waar hij als spits nooit twijfelde, kon hij als coach de druk niet aan van de verantwoording voor een heel team, schetste hij later openhartig. Hij was daarbij ‘ook niet zo’n sociale Henk’.

Van Basten werd analyticus, in dat metier zijn veel oud-spitsen actief. Zoals Pierre van Hooijdonk. Hij roerde zich vaak tijdens zijn spelersloopbaan over wat er om hem heen moest gebeuren. ‘Maar dat was ook deels uit eigenbelang, ik wist hoe ik het best rendeerde.’

Mondig

Van Hooijdonk en Van Nistelrooij konden het goed met elkaar vinden bij het Nederlands elftal. Ze waren mondig. Ook Van Nistelrooij durfde bijvoorbeeld tegen Louis van Gaal in te gaan tijdens diens eerste periode als bondscoach. Van Hooijdonk werd vaak getipt als toekomstig trainer, maar kreeg al snel door hoe veeleisend het trainersvak vandaag de dag is. ‘Het pure trainen zelf, laat staan plezier hebben op het veld, schiet er steeds meer bij in. Als spits is dat toch waar je het meest van geniet: die ballen in dat doel rammen, voetballen op je intuïtie.’

Foppe de Haan, die de jonge Van Nistelrooij trainde bij Heerenveen, zag als coach en trainersopleider maar weinig spitsen die gegrepen werden door het trainersvak. ‘Ruud Gullit liep stage bij Heerenveen. Maar die vond ik niet heel leergierig overkomen, al leerde hij Van Nistelrooij wel heel specifieke spitsendingen.’

In die rol landen oud-spitsen ook vaak: als spitsentrainer. Robin van Persie is dat nu bij Feyenoord, als opvolger van een andere oud-topspits Roy Makaay. Van Nistelrooij was het eerder bij PSV. De Haan: ‘Een spits is helemaal gefixeerd op scoren, dat moet ook. Al heeft Van Nistelrooij dat wel moeten ontwikkelen. Hij kwam bij Heerenveen binnen als middenvelder, wij hebben er een spits van gemaakt.’

Van Basten werd stapelgek van zijn Milan-coach Arrigo Sacchi die tijdens de training via een megafoon onophoudelijk naar hem tetterde hoe hij druk moest zetten. Van Hooijdonk: ‘Centrale verdedigers en middenvelders hebben het spel voor zich of staan er vaak middenin, ze worden meer bij de tactiek betrokken, zijn verantwoordelijk voor de organisatie van een team, vaak aanvoerder. Zo ontwikkelen ze daar meer gevoel voor.’

Leergierig

Van Nistelrooij speelde in de topcompetities Engeland, Spanje en Duitsland waar men slechts op een ding let bij een spits: hoeveel goals maakt hij? Maar bij Heerenveen toonde hij zich enorm leergierig, schetst De Haan. ‘Hij dacht graag mee en had aardige ideeën over voetbal.’

De Haan raadde Van Nistelrooij als hoofdcoach aan bij Heerenveen. ‘Leek me een mooie stap. Hij doet het goed bij Jong PSV en toen hij begon als trainer vroeg hij me werkelijk het hemd van het lijf. Ik dacht: zo, die wil er echt voor gaan.’

Van Nistelrooij begon afgelopen zomer bij Jong PSV dat uitkomt in de eerste divisie en waar het ontwikkelen van talent centraal staat. PSV lanceerde al eerder oud-topspelers vanuit de jeugdtak. Phillip Cocu werd na een stroeve start een succesverhaal met drie landstitels. De episode-Mark van Bommel eindigde na een flitsend begin juist in mineur met ontslag na anderhalf jaar en veel verwijten over en weer.

Van Nistelrooij past als persoon meer in de lijn-Cocu. Iemand met een duidelijke mening, maar die niet dogmatisch vasthoudt aan zijn eigen gelijk. Aimabel, nieuwsgierig, bedachtzaam. Zeker geen softie, maar ook niet iemand die de geesten verdeelt, zoals Van Bommel.

Van Nistelrooij, die onder tal van topcoaches speelde, bestudeerde meestertacticus Marcelo Bielsa en teambouwer Diego Simeone nauwgezet, maar noemde in VI de warme people’s manager Bobby Robson als zijn grote voorbeeld. Het trainerschap ligt dichter bij zijn karakter dan de exploderende spits die hij vaak was.

Twijfel

Waar Van Bommel heel duidelijk wist dat hij er klaar voor was, is er bij Van Nistelrooij meer twijfel. Hij wees de promotie naar het eerste aanvankelijk af, het paste niet in het traject dat hij voor ogen had. Directeur Marcel Brands, architect achter het doorschuiven van Van Bommel en Cocu, bedacht een constellatie met de voormalige PSV-coaches Fred Rutten (op dagelijkse basis) en Guus Hiddink (als klankbord) rond Van Nistelrooij.

Beiden kennen de club door en door. Hiddink was extreem succesvol, Rutten weet welke dynamiek er loskomt als het minder gaat. Hiddink was een oud-middenvelder, Rutten vroeger verdediger. Van Hooijdonk kijkt er toch van op: ‘Ruud was heel eerlijk dat hij er nog niet klaar voor was. Logisch, iemand die net zijn schooldiploma heeft maak je ook geen schooldirecteur. De hoofdcoach is de belangrijkste functie binnen een club. Ik vind dat vreemd.’

De Haan is ‘heel nieuwsgierig’. ‘Trainen gaat om voetbalverstand, maar ook om methodische en didactische kennis. Dat moet je ontwikkelen. Hij heeft krediet door zijn spelersverleden, maar er zullen daardoor ook hoge verwachtingen zijn. Het wordt dansen op een dun koord.’