Topscorers en superego’s Harden, Durant en Irving maken Brooklyn Nets tot iets speciaals

James Harden van de Brooklyn Nets probeert te scoren. Beeld EPA

Bij aanvang van het seizoen van de Amerikaanse basketbalcompetitie gold Brooklyn Nets als een gevaarlijke outsider, maar na het aantrekken van topscorer James Harden is het team een titelfavoriet. Met Kevin Durant en Kyrie Irving hebben de Nets nu drie van de tien beste aanvallers in de NBA. Of het in de praktijk ook zal werken? Daarover zijn de meningen verdeeld.

‘Het lijkt of we zijn voorbestemd om met elkaar te spelen’, sprak Durant, de beste van het stel, vorige week na het debuut van het supertrio tegen Cleveland Cavaliers. De wedstrijd ging in de verlenging verloren, maar bij vlagen toonde Brooklyn de aanvallende potentie waar verdedigers ’s nachts van wakker schrikken. ‘Dit gaat een mooie reis worden.’ Met de komst van Harden, op 13 januari via een spelersruil overgekomen van Houston Rockets, gaat Brooklyn all-in, zoals het heet. De dood of de gladiolen.

Clubeigenaar Joseph Tsai, mede-oprichter van het Chinese online warenhuis Alibaba, betaalt Durant, Harden en Irving dit seizoen een gezamenlijk salaris van bijna 115 miljoen dollar. (41,2 voor Harden, 40,1 voor Durant en 33,5 voor Irving.) De verwachtingen zijn hooggespannen. Alleen een kampioenschap volstaat. Na de komst van Harden geldt Brooklyn bij kenners en bookmakers als de belangrijkste uitdager van LeBron James en zijn Los Angeles Lakers, de regerend kampioen.

Zelden, misschien wel nooit, maakten drie spelers van het kaliber Durant, Harden en Irving deel uit van hetzelfde team. Volgens statistiekenplatform FiveThirtyEight hoorden ze de afgelopen vijf seizoenen bij de beste tien aanvallers van de Amerikaanse basketbalcompetitie.

Voor hij in de finale van 2019 zijn achillespees afscheurde, was Durant (32) volgens velen de beste basketballer op aarde, beter dan James. Aan de zijde van Stephen Curry won hij in 2017 en 2018 het kampioenschap met Golden State Warriors. Soepeler dan de 2.08 meter lange, graatmagere Durant verzamelt niemand zijn punten. Van zijn blessure, die hem achttien maanden aan de kant hield, lijkt hij wonderwel hersteld.

Harden (31), bekend om zijn imposante baard, was de laatste drie seizoenen topscorer van de NBA. In Houston was hij het gezicht van een team dat meer drie- dan tweepunters maakte. Het gros nam ‘The Beard’ voor zijn rekening.

Een betere dribbelaar dan Irving (28) bestaat niet. Zijn wervelende spel was enkele jaren geleden aanleiding voor een speelfilm, Uncle Drew. Irving speelde de hoofdrol, vermomd als een bejaarde man die jongere basketballers met duizelingwekkende dribbels het zwijgen oplegde. Bij zijn eerste club Cleveland Cavaliers hielp hij LeBron James in 2016 aan een zwaarbevochten kampioenschap. In de beslissingswedstrijd tegen Golden State nam niet ‘The King’, maar Irving het laatste schot.

Geen verdediging zal tegen het drietal zijn opgewassen, maar niettemin wordt het team omgeven door vraagtekens. Wat wordt de rolverdeling? Wie is bereid zijn gemiddelden op te offeren? Daarbij is de verdediging broos en zijn er zorgen over de mix van persoonlijkheden. Vooral Irving staat bekend om zijn raadselachtige karakter. Aan het begin van het seizoen weigerde de spelverdeler met de ‘pionnen’ van de media te spreken, onlangs was hij wekenlang afwezig. Waarom precies, wist niemand. Ooit verklaarde Irving te geloven dat de aarde plat is. (Of hij het meende, blijft onduidelijk.)

Op zijn beurt botste Harden in het verleden met enkele prominente teamgenoten. Om een vertrek bij Houston te forceren, verschanste hij zich tijdens de voorbereiding op het huidige seizoen in diverse nacht- en stripclubs en meldde hij zich uiteindelijk met frisse tegenzin en overtollig buikvet. Harden kreeg zijn zin met een verhuizing naar Brooklyn, waar hij het geluk lijkt te hebben hervonden.

In de NBA loont het om zoveel mogelijk sterren te verzamelen, voor zover het salarisplafond het toelaat. Het ultieme succes ging recentelijk naar supertrio’s Kevin Garnett, Paul Pierce en Ray Allen bij Boston Celtics (kampioen in 2008), LeBron James, Dwyane Wade en Chris Bosh bij Miami Heat (2012 en 2013) en Durant, Curry en Klay Thompson bij Golden State (2017 en 2018) het ultieme succes.

Brooklyn deed in 2012 een gooi naar de top met het aantrekken van Garnett en Pierce, toen respectievelijk 37 en 35 jaar oud. De club was net verhuisd vanuit New Jersey en verhandelde de complete inboedel om een superteam te vormen. Het werd een ramp, pas jaren later was de club hersteld.

Ook nu kreeg de korte termijn voorrang in de bestuurskamers in Brooklyn, maar met het huidige experiment is de kans op succes vele malen groter. Hoewel pas één wedstrijd met de Grote Drie werd gewonnen (zaterdag tegen Miami Heat, 128-124), kent de potentie van de drietand geen grenzen.

De NBA wrijft zich in zijn handen met een trekpleister in New York, de commerciële hoofdstad van de VS, terwijl het basketbalpubliek in de Nets een nieuwe, gezamenlijke vijand heeft gevonden. Ook dat is het lot van het supertrio: wie de krachten bundelt, kan doorgaans rekenen op afgunst.