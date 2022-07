Topscorer Vivianne Miedema: ‘Doelpunten maken boeit me niet zo’

Van Vivianne Miedema wordt dit EK opnieuw verwacht dat ze veel zal scoren, liefst al zaterdag tegen Zweden. Paradoxale kwestie: de topspits is helemaal niet zo geïnteresseerd in scoren.

Vivianne Miedema kan zich nog goed herinneren dat alle jongens moesten huilen. Toen ze 13 en 14 jaar oud was, speelde ze twee jaar bij VV de Weide uit haar geboorteplaats Hoogeveen, in een ploeg met verder alleen maar jongens. Een keer moesten ze tegen FC Groningen, tegen een team met een paar knapen die later prof zijn geworden. Maar VV de Weide won met 7-5. Miedema scoorde vijf keer en gaf twee assists.

‘De keeper en de twee centrale verdedigers waren helemaal kapot’, zegt ze erover op de website van haar club Arsenal. ‘Ze hadden het enige meisje op het veld vijf goals laten scoren. Dat was een goed gevoel.’ Ze kan het zich allemaal nog voor de geest halen, op een cruciaal element na: ‘Van de goals die ik scoorde, herinner ik me niks meer.’

Honderden doelpunten zijn er sindsdien bijgekomen. Van VV de Weide ging ze naar de vrouwen van Heerenveen. Ze was pas 15, maar in drie jaar op het hoogste Nederlandse niveau maakte ze 83 doelpunten, in 74 wedstrijden.

Bij haar huidige club Arsenal, waar ze sinds 2017 speelt, schiet ze het ene na het andere record aan flarden. Met 74 doelpunten is ze topscorer aller tijden in de Women’s Super League. In totaal scoorde ze in vijf seizoenen 114 doelpunten voor de Londense club. Een keer maakte ze er zes in een wedstrijd, wat ze onlangs herhaalde toen Nederland tegen Cyprus speelde.

Voor Oranje zit ze intussen op 94 goals, in 111 interlands. Ze is pas 25 jaar. De magische grens van honderd lonkt, misschien al wel op dit EK, waar – opnieuw – veel van haar wordt verwacht. Voor het toernooi in haar tweede thuisland – ‘op dit moment eigenlijk mijn eerste’ – wordt ze genoemd in alle lijstjes van potentiële topschutters. En nu Nederland in de voorbereiding niet lekker draait, is zij het houvast en klinkt het mantra: ja, maar Miedema scoort altijd.

Niks bijzonders eigenlijk

Het enige probleem: doelpunten maken boeit Miedema eigenlijk niet zo. Het lijstje met records mag dan indrukwekkend zijn, misschien nog wel langer is het aantal uitspraken waarin ze die prestatie relativeert.

‘Ja, ik maak doelpunten. Niks bijzonders eigenlijk.’ (AD, 2016)

‘Ik denk dat ik eigenlijk helemaal niet zo geïnteresseerd ben in goals scoren.’ (The Telegraph, 2019)

‘Misschien is het gek om te zeggen… maar dat ik honderd goals voor Arsenal heb gemaakt, betekent niet zoveel voor me als het waarschijnlijk zou moeten doen.’ (Arsenal.com, 2021)

Miedema is topscorer, bijna tegen wil en dank. Ze vindt doelpunten maken leuk hoor, zegt ze, maar het is zeker niet zo als bij ‘echte spitsen’ die er nooit genoeg van kunnen krijgen. Zij heeft een gemiddelde waar die types stikjaloers op zijn, maar haalt er laconiek haar schouders over op.

Vivianne Miedema vuurt de bal af op de goal van Finland. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het is niet omdat ze blasé is, een arrogant type is ze niet. De Drentse wordt wel geregeld omschreven als nukkig en stug, zoals wel vaker gebeurt als iemand uit het noorden komt en niet zo extravert is. Het weerhoudt haar er niet van zorgzaam te zijn voor haar teamgenoten, zeker als ze jong en nieuw zijn, en ze is juist wars van vedetteneigingen.

Wel laat ze vaak zien dat ze eigenzinnig is, niet bang om tegen de stroom in te gaan. Als iedereen denkt dat ze naar Barcelona gaat, verlengt ze gewoon haar contract bij Arsenal, zoals ze onlangs deed. Bij andere clubs is de kans op succes misschien groter, maar als het in London lukt, betekent dat meer voor haar. Arsenal vindt ze classy.

Zeker als de druk wordt opgevoerd, kan ze de hakken in het zand zetten. Hoe meer er over wordt begonnen, hoe meer behoefte ze lijkt te hebben om terug te duwen. Ze mag dan vaak raak schieten, dat betekent toch niet dat ze een doelpuntenmaker is?

In de spitspositie gerommeld

Voor ze bekend werd, speelde Miedema ook niet als spits. Ze kwam op de plek terecht zoals veel keepers in het doel worden gerommeld: omdat er niemand anders was, bij haar club en het Nederlands elftal. Omdat het daarna niet onaardig ging, bleef ze er ook maar staan, zonder echt van de spitspositie te gaan houden. ‘Ik ben geen 9’, zei ze eerder dit jaar nog tegen OneFootball. ‘Ik ben iets anders.’

Vroeger speelde ze altijd als nummer 10, als spelbepaler. Daar speelde haar vader ook, en haar opa. Ze komt uit een echte voetbalfamilie. Haar jongere broer Lars rook aan het profvoetbal en speelt nu op hoog amateurniveau. Met hem bracht ze hele dagen door op het veldje voor hun huis in Hoogeveen. Als 10 scoorde ze ook nog wel, vaak ook, maar het was meer een leuke bijkomstigheid.

Als spits staat ze vaak met haar rug naar het doel, terwijl ze het juist het allerleukst vindt om de bal te hebben en het veld en haar medespelers voor zich te zien. Anderen aan goals helpen, daar wordt ze pas blij van. Ook als spits zoekt ze nog steeds zoveel mogelijk die vrijheid. Toen haar in 2019 werd voorgelegd dat ze in haar hoofd nog altijd een 10 is, antwoordde ze lachend en veelbetekend: ‘Ik ben een groot voetbalfan.’ (Arseblog.news)

Het heeft ook te maken met de spanning. Hoe ouder ze wordt, hoe openhartiger ze vertelt dat ze soms moeite heeft met de druk. Ook als het over doelpunten gaat, valt de term geregeld.

‘Als spits word je afgerekend op doelpunten en als je niet scoort, ben je niet goed. (…) Door de druk raakte ik ook een stukje plezier kwijt.’ (De Telegraaf, 2019)

‘We kunnen wel altijd alle druk bij mij neerleggen, maar volgens mij hebben we meer spelers die een doelpunt kunnen maken.’ (Na Nederland-Tsjechië (1-1), september 2021)

Maar ook: ‘Ik heb die druk juist nodig. Ben spits, moet scoren. (...) Prima. Mijn karakter zit mee. Ik maak me totaal niet druk.’ (AD, voor het WK 2015)

Mentale worstelingen

Voor het WK in 2015 klonk ze nog stoer, maar eenmaal in Canada bezweek ze bijna. Het was toen al duidelijk dat ze het moeilijk had. Tegen de BBC zei ze in het voorjaar dat ze zelfs had overwogen te stoppen. ‘Ik kon niet met de druk omgaan, vond niet voetbal niet leuk en zei tegen mijn moeder: ik ben er klaar mee.’

Ze ging wel door, maar de mentale worstelingen bleven. In het blad Helden vertelde ze onlangs dat ze na het gewonnen EK in 2017 last kreeg van paniekaanvallen. ‘Op het voetbalveld, als ik thuiszat, waar dan ook.’

Na lang aarzelen stapte ze naar een psycholoog. Nu gaat het beter. De druk en de paniekaanvallen zijn niet weg, maar ze kan er wel beter mee omgaan. Al is ze nog steeds geen fan van de metro in Londen, de stad waar ze woont met haar partner Lisa Evans, oud-teamgenoot en nu voetbalster bij West Ham United. ‘Maar wat wil je, ik kom uit Hoogeveen, ik had nog nooit in een bus gezeten, nu moet ik in de underground…’

Ze brengt het bewust allemaal naar buiten, omdat ze anderen wil helpen. Van nature staat ze niet graag in het middelpunt van de belangstelling, maar ze weet dat ze een voorbeeld is, vooral voor jonge vrouwen. En als ze iets wil achterlaten, is het dit: wat je ook doet, wees gewoon jezelf en accepteer wie je bent.

Bij Arsenal kan ze dat inmiddels zelf ook zijn. Buiten het veld is ze opener geworden, zegt ze. Haar teamgenoten zien dat ze niet zo nors is als ze overkomt. En ook als voetballer kan ze nu nog meer haar ei kwijt, want sinds de winterstop speelt ze bij haar club op haar favoriete positie, als nummer 10, achter de nieuwe aankoop, de Zweedse spits Stina Blackstenius, die ze zaterdag op het EK tegen zal komen.

‘Beste nummer 9 en 10’

Bij Nederland is dat haar tot nu toe niet gegund. Er zijn inmiddels wel andere spitsen, maar die zijn jong of onervaren, minder goed ook nog dan Miedema. ‘Er is niemand die haar kan vervangen als ze niet speelt bij Nederland’, zei Ian Wright tegen de BBC. De oud-Arsenalaanvaller volgt het vrouwenvoetbal nauwgezet en is een van haar grootste fans. ‘Ze is de beste nummer 9 van de wereld en tegelijktertijd de beste nummer 10.’ Maar op die laatste positie heeft bondscoach Mark Parsons ook de beschikking over Daniëlle van de Donk, die dit jaar lang geblesseerd was, en ook tot de wereldtop behoort.

‘Ik heb er best wel veel over gesproken natuurlijk met de bondscoach’, zegt Miedema. ‘Ik kan in principe op beide posities uit de voeten. Ik ben flexibel en uiteindelijk mag hij die keuze gaan maken.’

Ze doet haar job. Ze is heus niet te beroerd om goals te maken. Al blijft ze haar best doen om zichzelf wat te ontlasten. Na de wedstrijd tegen Tsjechië in september wees ze er een tikkeltje narrig op dat anderen ook konden scoren. Sindsdien speelde Nederland dertien wedstrijden. Ze maakte er zelf negen, waarvan zes tegen Cyprus, maar haar teamgenoten schoten er 28 in.

‘Dat werd een keer tijd, hè’, zegt ze lachend. Ze zal de eerste zijn die juicht als ze ermee doorgaan. ‘We hebben heel veel andere meiden die gewoon een bal in het doel kunnen trappen, ik hoop dat ze dat deze zomer ook weer laten zien.’