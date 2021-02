Topscorer Tim Swaen van Bloemendaal raakt niet meer van slag na een gemiste strafcorner

Met het lonkende kampioenschap van Bloemendaal en een eventuele tweede topscorerstitel op rij speelt Tim Swaen van Bloemendaal zich in de kijker van de bondscoach. ‘Ik hoop dat ik na de Spelen word uitgenodigd.’

De tweede helft van de hockeytopper tussen Rotterdam en Bloemendaal is nog geen minuut oud als Tim Swaen met ferme passen naar de cirkel loopt. De scheidsrechter heeft Bloemendaal een strafcorner gegeven en dat is voor Swaen de ideale mogelijkheid om de 1-0-achterstand gelijk te trekken. Terwijl de spelers van Rotterdam hun maskers opzetten, neemt de verdediger plaats aan de kop van de cirkel, een kleine vijftien meter van het doel.

De 29-jarige Swaen is de man met de beste strafcorner van Nederland. Gemiddeld levert een op de drie corners bij hem een treffer op. Vorig seizoen werd hij met achttien treffers topscorer en ook dit seizoen staat de Brabander bovenaan de lijst met twaalf doelpunten, waarvan elf uit een strafcorner.

‘Een echt geheim heb ik niet. Mijn strafcorner is het resultaat van eindeloos trainen’, legt Swaen uit. Hij neemt al acht jaar lang tientallen strafcorners voor en na de training om zijn techniek te optimaliseren. ‘De aanname, de sleep en de push, alle drie losse onderdelen van de strafcorner, kun je perfectioneren door er veel op te trainen.’

Daarnaast analyseert Swaen voor elke wedstrijd videobeelden van de tegenstander en duikt hij geregeld het krachthonk in. ‘Ik zal niet zeggen dat de sterkste spelers het hardst kunnen pushen, maar je lichaam moet wel in staat zijn om de krachtsexplosie te leveren die vrijkomt als je de bal op doel schiet.’

Mentale aspect

De strafcorner is niet alleen een technische, tactische en fysieke aangelegenheid. Het mentale aspect is minstens zo belangrijk. Dat heeft Swaen vier jaar geleden ontdekt, na zijn overgang naar Bloemendaal.

Na vijf jaar bij HC Eindhoven en drie jaar bij Tilburg te hebben gespeeld, werd de verdediger in 2017 opgepikt door de recordkampioen. Bloemendaal was op zoek naar een strafcornerspecialist. ‘Na mijn transfer naar Bloemendaal worstelde ik in het begin met de druk. Ik was binnengehaald als de specialist en eiste van mezelf dat alle corners moesten zitten. Dat werkte tegen me. Elke misser voelde als falen.’

Na zijn eerste seizoen riep hij de hulp in van een sportpsycholoog en hij heeft inmiddels ook hulp van een performance coach. Zij hielpen hem om minder druk op de strafcorner te leggen. ‘Ik wil graag het Nederlands elftal halen en heb altijd gedacht dat ik die droom alleen kon verwezenlijken via mijn strafcorner.’

Swaen is naar eigen zeggen enorm gegroeid in mentaal opzicht en heeft zichzelf geleerd hoe hij moet omgaan met zijn verwachtingspatroon. ‘Ik weet nu dat ik ook van waarde kan zijn als ik niet scoor. Daardoor neem ik mijn strafcorners beter en ben ik vrijer in mijn hoofd na een misser.’

Op zaterdag in Rotterdam brengt hij zijn geleerde lessen in praktijk. De bal van Jorrit Croon, gegeven vanaf de achterlijn links naast het doel, wijkt iets te ver uit. Daardoor moet stopper Arthur van Doren corrigeren en krijgt Swaen zijn stick niet goed achter de bal. Hij produceert een slap rollertje dat naast het Rotterdamse doel hobbelt.

Inhaalrace

Drie jaar geleden zou hij in de war zijn geraakt, deze middag niet. Hij verdrijft de corner snel uit zijn gedachten en is in de tweede helft een van de motoren achter de inhaalrace van Bloemendaal. Met een aantal belangrijke intercepties voorkomt hij dat Rotterdam de voorsprong vergroot. In de slotfase scoren zijn ploeggenoten Arthur van Doren en Roel Bovendeert en wint Bloemendaal met 2-1.

Een dag later zegeviert Bloemendaal opnieuw, thuis met 8-3 van Tilburg. Swaen scoort wederom niet uit een strafcorner, maar maakt wel zijn eerste veldgoal in de vier jaar dat hij voor Bloemendaal speelt. De oranjehemden staan na de twee overwinningen van dit weekend met 36 punten uit 12 wedstrijden bovenaan. De bovenste vier ploegen na 22 wedstrijden plaatsen zich voor de play-offs om het landskampioenschap.

Swaen weet dat het beoogde kampioenschap met Bloemendaal en een eventuele tweede topscorerstitel op rij de uitnodiging voor het Nederlands elftal dichtbij kunnen brengen. In oktober vorig jaar speelde hij al in een wedstrijd tegen de Olympische selectie, maar de kans is klein dat hij meegaat naar Tokio. ‘Ik hoop dat ik na de Spelen word uitgenodigd.’

Mocht het zover komen dan zou Swaen ook bij Oranje graag de strafcorners willen nemen. ‘Mink van der Weerden (Oranje-Rood) en Jip Janssen (Kampong) zijn de vaste nemers in het team van bondscoach Max Caldas, maar Swaen vindt niet dat zijn strafcorner van mindere kwaliteit is. ‘Natuurlijk zal de druk bij het Nederlands elftal een stuk groter zijn, maar gelukkig heb ik de afgelopen jaren bewezen dat ik daarmee kan omgaan.’