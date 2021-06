Topscorer Matla na bliksemopening te weinig in stelling gebracht

Eva de Goede en Abi Raye. Beeld EPA

Na 4 minuten en 20 seconden in de halve finale van de Europese titelstrijd maakte hockeyster Frédérique Matla haar faam van topschutter al waar. Draaitol Maria Verschoor kroop met een fraaie beweging langs twee Belgische verdedigers en bracht de bal laag voor. Matla, een uitblinker in het krachthonk, gebruikte haar sterke lichaam en kwam in scorende positie voor doel. Haar tip-in was top: 1-0.

De snelle openingstreffer leek de opmaat voor een gemakkelijke zege van de Nederlandse ploeg, de tienvoudig kampioen van Europa en de nummer één van de wereld, maar het werd na die bliksemstart juist een stuk moeizamer. Na de royale zeges op Ierland, Spanje en Schotland (de 10-0) bleek België, sinds kort in handen van de ex-coach van landskampioen Den Bosch, Raoul Ehren, een echte tegenstander.

In het derde kwart, bij een achterstand van 2-0, kwamen de Belgische vrouwen steeds nadrukkelijker in de wedstrijd. Het werd 2-1, door een benutte strafbal van Stephane Vanden Borre na een overtreding van Marloes Keetels. Daarna dreigde zelfs de 2-2 en daarmee een spannende slotfase. Zo ver kwam het niet, omdat Caia van Maasakker in het vierde kwart een strafcorner à la Maartje Paumen in het dak van het Belgische doel pushte (3-1). Nederland wist zich verzekerd van alweer een finaleplaats op een EK.

Matla, vaak de diepste spits, zag veel op afstand gebeuren. Ook haar analyse was dat Nederland in het derde kwart door de Belgen was bedreigd. ‘Dan komen zij terug in de strijd. We moeten er gewoon voor zorgen dat de wedstrijd tegen die tijd al op slot zit.’

De nationale ploeg, onder regie van een flink schreeuwende en wijzende coach Alyson Annan, leek dat deze middag in het Amsterdamse bos niet te kunnen. Het had ‘met energie en wil’ te maken, zei Matla. ‘Tachtig procent’ was niet genoeg om België zomaar onder het kunstgras te drukken, was de kritiek van de 24-jarige aanvaller van Den Bosch.

Topscorer

Matla maakte deel uit van de Europese kampioensploegen van 2017 en 2019. Bij dit EK is zij vooralsnog topscorer. De treffer tegen België was haar zevende van dit toernooi. Haar totaal in het oranje shirt bedraagt 54. In de jaren onder de hoede van Annan was niemand productiever. Zelfs Lidewij Welten, in Amstelveen ontbrekend door een serieuze hamstringblessure, scoorde onder Annan minder vaak: 52. De twee hebben iets gemeen. Beide speelsters leerden het spel bij HOD in Valkenswaard: Hockey Ons Devies.

Matla, rechtop vaak, stoere gestalte, stevig in de schouders, is vooral de loerende spits. Haar insteek, gesimplificeerd: ‘Ik moet een goede positie zoeken en dan moeten de middenvelders zorgen dat de bal bij ons, de spitsen, komt. Dan is het voor ons de taak de bal in de goal te leggen.’

Ze wordt extra bewaakt, als de erkend gevaarlijkste hockeyster van Nederland. Ze krijgt vaak dubbele dekking. ‘Dat maakt mijn leven wat zuurder. Maar hoe meer rekening ze met mij houden, hoe beter ik daar weer van word. Het wordt dan echt een uitdaging dat ik er eentje kan prikken voor het team.’

Tegenstanders zouden haar geweld aan kunnen doen, alles om Matla te stuiten immers, maar dat hindert haar niet. ‘Ik ben daar ook niet mee bezig, hoe verdedigers mij bespelen. Ik ben bezig hoe ik die verdedigers kan manipuleren. Dat is zorgen dat zij een moeilijke dag hebben in plaats van andersom. Dat is toch een ander perspectief.’

Haar kracht, ze bevestigt het, is een kwaliteit.‘ Daarmee kan ik voor mijn mannetje komen en zorgen dat ik niet omval. Om vervolgens de bal in de goal te leggen’, is al weer de uitleg van de vrouw die weet wat scoren is.

Moeilijke pass

Tegen België kwam Matla na haar goal nog een keer in scoringspositie, maar ze kon de te moeilijke pass, opnieuw van Verschoor, niet controleren. Daarna mocht ze voor strafcorner nummer drie aanleggen, maar doelvrouw Picard van België, eerder geklopt door Van Maasakker, pareerde de bal redelijk moeiteloos. Het schot had dieper in de bovenhoek gemoeten. ‘Dat kunnen wij, maar niet elke bal gaat één op één in dat puntje van de winkelhaak. Er is een marge. Wil dat lukken, zoals Van Maasakker deze middag deed, dan moet alles kloppen.’

Zo bleef de oogst voor Matla tegen tegenstander België steken op een doelpunt, vier dagen na de eerste hattrick uit haar interlandleven, bij de 7-1 tegen Spanje. Het is mooi, maar de positie op de topscorerslijst is verder compleet bijzaak voor de thuisploeg die zondagmiddag in de finale opgaat voor de elfde Europese titel. Duitsland is dan de tegenstander.