Topscorer, genomineerd als beste hockeyster ter wereld en niet goed genoeg voor Nederlands team

Frederique Matla van Hockeyclub s-Hertogenbosch. Beeld BSR Agency

Toch werd Matla door bondscoach Alyson Annan na de zomer uit de selectie van het Nederlandse team gezet. ‘Noem het een wake-up call.’

Het besluit van Annan wekte bevreemding, het voelde alsof Virgil van Dijk door bondscoach Ronald Koeman uit Oranje werd verbannen terwijl hij was genomineerd voor beste voetballer ter wereld. Matla behoorde tot de aankomende sterren van het Nederlandse team dat na de Europese titel in 2017 een jaar later wereldkampioen werd en in 2019 de eerste Pro League won.

‘Het is natuurlijk een gekke situatie. Ik behoor nu blijkbaar tot de beste zes hockeysters ter wereld en toch is het voor Annan niet genoeg. Ik zie het ook als een compliment, er zit dus nog zoveel meer in. Misschien word ik wel zes keer de beste hockeyster van de wereld. Zo kijkt Alyson dus naar mij, als iemand die nog zoveel beter kan. Ik word nu uitgedaagd om mijn minpunten te verbeteren.’

Opnieuw de beste

Nederland levert met Matla en Eva de Goede twee spelers die tot de beste hockeysters ter wereld kunnen worden verkozen. De nominaties zijn al een eer en een bron van inspiratie, aldus Matla. ‘Ik ben 22, ik kom net kijken.’ En lachend: ‘Het zou niet eerlijk zijn als Eva opnieuw de beste is, nu ben ik aan de beurt.’

Woensdag hoort Matla of ze weer mag aansluiten bij het Nederlandse team. Ze heeft de boodschap van Annan begrepen. ‘Ik maakte mijn goals en vond het al snel goed genoeg. Ik had een signaal nodig om te vechten tegen de gemakzucht. Ik heb altijd gezegd dat ik geen trainingsbeest ben.’

‘Je moet me nu zien. Mijn ogen zijn geopend, Annan zei dat ik bij Oranje niet alleen op mijn talent kon teren. Ik moet van haar vaker beslissend zijn. De laatste maanden ben ik meer gaan trainen. Ik ben heel kritisch op mezelf, ik ben niet tevreden met doelpunten als ik slecht speel. Ik wil op elk gebied de beste zijn.’

Topscorer hoofdklasse

Matla is de topscorer van de hoofdklasse met 25 treffers. Ze ontwikkelde nog een wapen dat de laatste jaren juist opzichtig haperde bij het Nederlandse team. Ze pusht ook raak ook uit de strafcorner en vond in Maartje Paumen de ideale mentor. Matla traint twee keer per week met haar voormalige teamgenoot, die de sleeppush tot kunst verhief.

Matla: ‘Ik push wekelijks zo’n tweehonderd ballen met Paumen en ze fungeert tevens als mental coach. Maartje werd voor de Spelen van Rio tijdelijk uit het Nederlandse team gegooid om aan zichzelf te werken. Ze weet hoe het is om op de belangrijkste momenten op te staan en het beste van jezelf te tonen.’

Matla wist het record van Paumen met acht goals in een wedstrijd tegen Bloemendaal niet te evenaren. Toch zweefde de topschutter van Den Bosch zondag over het veld van Pinoké, als de vernieuwde versie van zichzelf. ‘Die Matla wil ik ook volgend jaar op de Spelen van Tokio laten zien.’