Topschutter Lois Abbingh schiet handbaldames naar halve finale

Enorm gegroeid

Het maakt me echt niet uit hoor. Al scoor ik nog één keer in de komende twee wedstrijden. Of desnoods helemaal niet Lois Abbingh

Haar 46 goals van dit WK - oogst uit zeven wedstrijden - hebben Abbingh niet naast de sportschoenen doen belanden. Of ze nog beter zou kunnen, was de vraag in de catacomben van de Getec Arena van Magdeburg, waar elk camerateam de Nederlandse topper voor de lens wenste. 'Tuurlijk je hebt altijd dingen die beter kunnen', sprak de beste vrouw van de wedstrijd.



'Voor tien doelpunten in de halve finale teken ik', was ze enigszins overmoedig. Daarna weer in de collectiviteitsmodus: 'Het maakt me echt niet uit hoor. Al scoor ik nog één keer in de komende twee wedstrijden. Of desnoods helemaal niet. Het gaat me hier maar om één ding en dat is goud.'



De wereldtitel ontbreekt in de prijzenkast van het handbalteam, net als de Europese titel en de olympisch titel trouwens. 'Maar we hebben in vier toernooien op rij de laatste vier gehaald. We zijn de laatste jaren enorm gegroeid. Dat doe je niet zo maar', zo wilde Abbingh het zo sterk gestegen niveau van de Nederlandse handbalprestaties onderstrepen.



