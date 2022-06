Topschutter Dessers vertrekt bij Feyenoord en keert terug naar Genk

Cyriel Dessers krijst het uit van woede en frustratie nadat hij een mogelijkheid niet heeft verzilverd. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

‘Juichen bij de cornervlag, de vakken zitten vol. De Kuip is in extase, want Dessers scoort een goal. Dessers scoort een goa-aaal. CY-RIEL DESSERS!’ Zelden krijgt een gehuurde Feyenoord-speler een eigen lied, laat staan op een originele melodie. De wederzijdse liefde tussen Conference League-topscorer Cyriel Dessers en de Feyenoordfan is ongekend groot. Feyenoord was bereid de koopoptie op Dessers van vier miljoen euro te betalen, maar toch keert de Belgische spits niet terug in De Kuip. Hij kwam er niet uit met Feyenoord over zijn persoonlijke voorwaarden vóór de door werkgever KRC Genk gestelde deadline van 1 juni.

De ster van Dessers heeft een enorme vlucht genomen na zijn tien doelpunten in de Conference League afgelopen seizoen. Hij maakte er nooit een geheim van dat er meer kapers op de kust zijn, waarschijnlijk kapers die hem een veel hoger salaris kunnen bieden. Mogelijk dat ook Genk meer kan verdienen aan hem.

Op laatste dag van transfermarkt gehuurd

Dessers werd vorige zomer pas op de laatste dag van de transfermarkt gehuurd. Feyenoord twijfelde lang of het een miljoenenbedrag wilde uittrekken voor een aanvaller die de eerste seizoenshelft slechts invaller was. Maar met elk belangrijk doelpunt werd Dessers ‘goedkoper’, rekende Feyenoord-coach Arne Slot voor. Vandaar dat Feyenoord uiteindelijk toch graag zaken wilde doen. De Rotterdamse club haalde al een spits binnen, de Braziliaan Danilo die transfervrij van Ajax overkwam. Maar waarschijnlijk vertrekt Bryan Linssen naar Japan.

Linssen en Dessers, die afwisselend in de basis stonden, waren samen niet alleen goed voor 38 goals en 16 assists, maar ook gangmakers in de spelersgroep. De goedlachse spitsen zijn populair bij de fans.

Bovenal is Dessers de man die Feyenoord telkens verder schoot en kopte in het Conference League-toernooi waarin de club tot de finale reikte. Het langdurige Europese avontuur leverde bruto vijftien miljoen euro op, toch kan Feyenoord het zich nog niet permitteren het huidige salarishuis volledig anders in te richten. Mogelijk verandert dat als een aantal spelers voor forse transferbedragen vertrekt. Tyrell Malacia staat in de belangstelling van Manchester United. Ook in Marcos Senesi, Luis Sinisterra en Orkun Kökcü is interesse.

Maar vanwege de door Genk gestelde deadline zag Feyenoord zich gedwongen Dessers te laten gaan. ‘Ik heb een fantastische tijd bij Feyenoord gehad,’ zei Dessers. ‘Het hele seizoen was één groot avontuur, waarbij het succes in Europa en de prachtige interactie met het publiek er fier bovenuit steken. Ik koester Feyenoord voor de rest van mijn leven.’